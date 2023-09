“No todos somos así": Estudiantes condenan golpiza contra joven en Puebla

Estudiantes universitarios no dan crédito a la agresión que sufrió el joven Ernesto Calderón a manos de 8 hombres en Puebla; dos de los presuntos atacantes forman parte de la Universidad Anáhuac, de acuerdo a lo que reconoció en un comunicado la propia institución.

Para Carolina López, estudiante universitaria esta agresión marca a los alumnos:

“Que se estereotipe a los alumnos de la Universidad, pues está mal porque realmente no todos son como se ven, si bien es la mayoría pues no son todos. No, no han dicho nada detener clases ni nada, sólo han dicho que van a ver con el sistema para ver qué van a hacer”, comentó a Fuerza Informativa Azteca (FIA).

La vida en la Universidad continúa de forma cotidiana, los estudiantes ingresaron caminando o en automóvil para acudir a sus clases.

Rodrigo Landeros, estudiante también opina sobre lo ocurrido el fin de semana pasado:

“Creo que hoy en día vivimos en una sociedad que donde las personas con dinero, personas que tienen un alto nivel en la sociedad, pues tienden a saltar su.. No afrontar la realidad a no hacerse responsable de sus actos y pues yo pienso que sí, que no es justo y más que nada problemas va a haber, pero el ser 8 contra uno si ya es mucho mucha diferencia”, opinó.

Identifican a dos presuntos agresores de joven en Puebla

Dos de los presuntos agresores fueron identificados por la Universidad Anáhuac por lo que tras las agresiones se informó que no se les permitirá el acceso a la escuela.

Esto, mientras se realizan las investigaciones dentro de la institución, de acuerdo a lo que dieron a conocer a través de un comunicado.

Dan brutal golpiza a joven en zona de antros en Angelópolis, Puebla

Una brutal golpiza propinaron ocho jóvenes a otro chico mientras se encontraban en la zona de antros de Angelopolis en Puebla, sucedió durante la noche del pasado sábado 9 de septiembre.

En un video que fue difundido a través de redes sociales en donde se hizo viral, se denunció la agresión ocurrida en contra de un jovencito que terminó en el hospital debido a las lesiones de gravedad que le provocaron varias personas en la zona de antros de Angelópolis. De hecho los familiares del joven agredido señalan que se encuentran en búsqueda de los agresores para que se pueda hacer justicia.

Según los testimonios de redes sociales, esta golpiza ocurrió durante la madrugada del sábado 9 de septiembre, a un costado de la icónica Estrella de Puebla. A través de su cuenta de Facebook, la tía del jovencito agredido, señaló que su familia se encontraba con un grupo de amigas cuando súbitamente le arrojaron una cerveza por lo que de inmediato este cuestionó al agresor.