EU señala asesinatos arbitrarios y torturas en la Nicaragua de Ortega

El Departamento de Estado de Estados Unidos citó informes creíbles de asesinatos arbitrarios, detenciones y torturas en Nicaragua, así como condiciones duras y potencialmente mortales en las cárceles del país, en un informe anual sobre derechos humanos publicado el lunes 20 de marzo.

Bajo el cada vez más autoritario régimen del presidente Daniel Ortega, las fuerzas de seguridad y judiciales de Nicaragua bajo su control han ejercido una amplia represión de la disidencia. Esto incluye el encarcelamiento y la posterior expulsión de más de 200 presos políticos el pasado febrero.

El informe sobre derechos humanos para 2022 del Departamento de Estado estadounidense apuntaba a "numerosos informes de que el Gobierno o sus agentes cometieron asesinatos arbitrarios o ilegales".

La oficina de prensa de Ortega no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

El informe describió las condiciones de las prisiones de Nicaragua como potencialmente "peligrosas para la vida", mencionando el hacinamiento, las deficiencias sanitarias y de atención médica, así como la violencia entre los presos.

También criticó el aparente fracaso de los funcionarios del mandatario de Nicaragua para investigar los crímenes presuntamente cometidos por la policía y otras fuerzas de seguridad relacionadas con las protestas antigubernamentales que estallaron en 2018 y dejaron al menos 355 muertos.

Los disturbios de hace cinco años marcaron uno de los mayores desafíos para la Nicaragua de Daniel Ortega, y fueron recibidos con lo que los grupos de derechos humanos afirman que fue una represión generalizada en todo el país centroamericano.

¿Qué dice el informe anual sobre la Nicaragua de Ortega?

El "Informe sobre derechos humanos" señala que Nicaragua tiene un sistema político centralizado y autoritario dominado por Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo Zambrana.

En el documento se habla de cómo Ortega se adjudicó un cuarto mandato consecutivo en las elecciones de 2021 después de encarcelar arbitrariamente a casi 40 figuras de la oposición, prohibir la participación de todos los partidos de oposición, bloquear los esfuerzos legítimos de observación internacional y cometer un fraude electoral generalizado.

También señala que el oficialismo consolidó su poder en las elecciones municipales de noviembre 2022, en las que la mayoría de los votantes optaron por no participar.