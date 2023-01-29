EU alcanza récord de tiroteos; van 40 en enero de 2023

En lo que va de enero de 2023 se han contabilizado 40 tiroteos en Estados Unidos, con lo que alcanzó un récord con el mes más sanguinario en su historia, de acuerdo con datos de la organización Gun Violence Archive.

El recuento de la organización tiene contabilizados los tiroteos desde el 1 hasta el 28 de enero de 2023, donde se reportaron 40 incidentes con armas de fuego. El más mortífero del mes fue el ataque en Monterey Park, California, durante la celebración del Año Nuevo Chino.

En las primeras tres semanas de enero de 2023, se contabilizaron 70 personas muertas a causa de los tiroteos en Estados Unidos, según la organización. Es decir, en promedio se registraron nueve tiroteos por semana.

Here is the the still image of that map of Gun Violence Archive's tally of mass shootings so far in 2023. pic.twitter.com/1Gprfnec4g — Alex Wagner Tonight (@WagnerTonight) January 26, 2023

Gun Violence Archive indica que se trata de un tiroteo cuando hay al menos cuatro muertos por heridas de bala.

Asimismo, indicó que la cantidad de tiroteos en Estados Unidos aumentó aunque no de manera constante. En 2022 se reportaron 647 tiroteos; en 2021 690; en 2020, 610; mientras que en 2019 se registraron 417.

Los tiroteos en enero de 2023 en Estados Unidos

Tan solo el 1 de enero de 2023 ocurrieron seis tiroteos en Estados Unidos, los cuales se reportaron en Pensilvania, Carolina del Norte, Florida, Illinois, Florida y Ohio. En total, ese día hubo 29 heridos y cuatro muertos.

“There have already been 39 mass shootings in 2023 in the United States, according to the Gun Violence Archive. There have been more shootings than any other January on the database’s records, which go back to 2014.”https://t.co/nLMvj8iAlR | @washingtonpost — The Gun Violence Archive (@GunDeaths) January 25, 2023

Para el 3 de enero de 2023, se atendieron dos tiroteos, uno en Luisiana y otro en Columbia. Dejando ocho heridos y un muerto.

Para el 4 de enero de 2023, hubo tres tiroteos, en Virginia Maryland, y Utah. El saldo fue de 8 heridos y 10 muertos.

El 5 de enero de 2023, Florida y Louisiana fueron escenarios de un tiroteo en cada lugar. Con un saldo de 13 heridos y dos muertos.

"There have been more mass shootings than days so far this year and more mass shootings than at this point in any year since at least 2013."https://t.co/DwIH3bNMIG | @CNN pic.twitter.com/1QwJptm5RT — The Gun Violence Archive (@GunDeaths) January 24, 2023

El 6 de enero de 2023, también hubo dos tiroteos en Texas y California. El total fue de cinco heridos y cuatro muertos. Aquí puedes ver el resto de los tiroteos por día.

El tiroteo más reciente ocurrió este 28 de enero, en Los Ángeles, Estados Unidos, dejando al menos tres muertos. Este siniestro fue el cuarto ocurrido en enero en California.