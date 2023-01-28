Tiroteo en Los Ángeles deja al menos tres muertos, es el cuarto en el mes

Otra tragedia sacudió al estado de California, en Estados Unidos, pues este 28 de enero se registró un tiroteo en Los Ángeles, el saldo fue de al menos tres muertos. Este se convirtió en la cuarta matanza en el mes de enero.

Además de los tres muertos, cuatro personas resultaron heridas en el tiroteo en Los Ángeles durante la madrugada del sábado. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles atendió una llamada de ayuda cerca de las 02:35 horas en una calle residencial al noroeste del centro.

Al llegar al lugar del tiroteo, los socorristas encontraron a tres personas muertas y dos heridas, las cuales fueron trasladadas a un hospital, mientras que las otras dos personas se trasladaron por su propia cuenta.

Las tres personas muertas recibieron disparos dentro de un automóvil en las afueras de Beverly Hills en la comunidad de Beverly Crest. Mientras que las cuatro personas heridas estaban paradas afuera de una casa.

De acuerdo con los informes, las cuatro personas lesionadas tras el tiroteo en Los Ángeles se encuentran hospitalizadas y en estado crítico.

Nueve personas murieron durante un tiroteo en #MontereyPark, #California. Los hechos ocurrieron luego de una popular celebración del Año Nuevo Lunar, mejor conocido como #AñoNuevoChino.#ChineseNewYear pic.twitter.com/2arfyPB6cW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 22, 2023

Tiroteo en Los Ángeles es el cuarto en el mes en California

El tiroteo registrado en Los Ángeles durante la madrugada del sábado 28 de enero, se trata del cuarto en lo que va del mes. Tan solo el pasado 21 de enero un hombre armado ingresó a un estudio de baile en Monterey Park, en el área metropolitana de Los Ángeles y mató a 11 personas.

Tan solo pocas horas después, cinco personas fueron baleadas tras un tiroteo en Oakland.

Las autoridades mencionaron que aún no identifican el móvil de ninguno de los ataques, los cuales resultaron desconcertantes porque los sospechosos de los tiroteos son hombres en edad de jubilación, mucho mayores de lo habitual entre los autores de los ataques masivos y mortales que se han convertido rutina en Estados Unidos.

El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que estaba visitando a los heridos en la masacre del sábado por la noche en el suburbio de Monterey Park, en Los Ángeles, cuando fue avisado del tiroteo ocurrido el lunes.

