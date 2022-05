EU invertirá 30 mdd más en la zona Sur-Sureste de México: Ken Salazar

El gobierno de Estados Unidos (EU) anunció la inversión de 30 millones de dólares más para el desarrollo del Sur-Sureste de México, así lo informó el embajador Ken Salazar al inaugurar la Quinta Reunión de Gobernadores del Sur-Sureste del país que se lleva a cabo en la Ciudad de México.

“Aumentamos la inversión de otros 30 millones de dólares hoy, pero en la conferencia van a escuchar las cosas que estamos haciendo ls cosas conjuntas con México, con el sector privado, con el sector civil” detalló Ken Salazar.

El diplomático resaltó los avances entre los gobiernos del presidente Biden y del presidente López Obrador que se han tenido desde la primera reunión, destacando que para el Gobierno de EU el trabajar en una agenda inclusiva con México y Centroamérica, ha sido prioridad.

Subrayó la naturaleza transformativa de la cooperación bilateral, “El presidente Biden está comprometido con el éxito económico de América del Norte, incluyendo el sureste de México. El éxito de Mexico, es el éxito de Norteamérica” apuntó.

El Embajador reconoció al Presidente López Obrador por su constante esfuerzo en el desarrollo de la región. Asimismo, destacó la importancia de contar con la participación del sector privado, ya que este tiene la capacidad de generar mayores oportunidades para las comunidades de la región.

Por su parte, la subadministradora de la Oficina para América Latina y el Caribe de la USAID, Mileydi Guilarte, dijo que los 30 millones de dólares estarán destinados para la región con nombre: SURGES - Sur de México Generando Empleo y Sustentabilidad. Esta actividad invertirá en mercados sostenibles, generando ventas e inversión por más de 250 millones de dólares, comenzando a finales de verano de 2022.

Gobernadores destacan trabajo en unidad en la zona Sur-Sureste de México

Ante los gobernadores de Layda Sansores de Campeche, Rutilio Escandón de Chiapas, Alejandro Murat de Oaxaca, Carlos Manuel Joaquín de Quintana Roo, Carlos Manuel Merino de Tabasco, Mauricio Vila de Yucatán y el Secretario de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz Enrique Nachón, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O mencionó que la agenda del Sur-Sureste tiene que venir con más “punch” porque aseguró es una zona que está desconectada físicamente.

“El sureste está pensado para incorporarse al Tratado TMEC con Estados Unidos, es una área más que estamos agregando a este Tratado, es una área con oferta nueva de mano de obra, de recursos naturales, de conectividad física de Puertos en Coatzacoalcos y Salina Cruz, almacenes industriales, en fin, una variedad de elementos”, indicó.

En el encuentro el secretario Rogelio Ramírez de la O mencionó que la agenda del Gobierno Federal está diseñada para que el presidente de México López Obrador pueda concluya todas las obras en 2023.

“La agenda está diseñada para que el presidente pueda concluir todas estas obras en 2023, y nosotros vamos a utilizar el año 2024 para consolidar los balances financieros y fiscales, después de haber desplegado estos volúmenes de inversión en 2022 y 2023, 2021 y 2020 por que venimos desde entonces, porque razón el quiere terminar todo el 2023,pues porque son Proyectos que no se vale dejar a medias para un siguiente gobierno, no es correcto encargar a un gobierno nuevo con proyectos tan grandes que no están concluidos”.

Los gobernadores de los estados resaltaron que el trabajar juntos para convertir a la región en un modelo de sustentabilidad ambiental y bienestar social, es su principal motivación. Destacaron que, al trabajar de forma conjunta con el sector privado y organizaciones internacionales, se obtendrán más y mejores resultados.