Países de Europa se preparan ante ola de Refugiados de Ucrania

Ante la eventual llegada de refugiados procedentes de Ucrania por la guerra declarada en ese país, el Gobierno de Polonia se unió este jueves a otros del este y centro de Europa en la intención de preparar planes de acogida.

Las repúblicas bálticas -Estonia con frontera con Rusia y Letonia y Lituania con frontera con Bielorrusia, anunciaron en las últimas semanas su disposición a la acogida de refugiados procedentes de Ucrania, aunque sus gobiernos todavía no han aprobado planes al respecto.

En Varsovia, el portavoz del gobierno polaco, Piotr Müller, aseguró que "si llegan refugiados de Ucrania a Polonia" serán acogidos, ya que "se han llevado a cabo preparativos" para esta situación.

Desplazamientos al interior y exterior de Ucrania

Müller subrayó que "en situaciones de conflicto armado puede haber desplazamientos de personas, no solo internos, (sino) también a países vecinos", y recordó que su Gobierno puso en marcha "recientemente" un plan para "prestar ayuda humanitaria" a Ucrania.

Polonia ya es país de acogida de unos dos millones de ucranianos, muchos de los cuales llegaron a partir del conflicto de 2014 y han podido beneficiarse de unas condiciones relativamente flexibles para obtener permisos de trabajo. El Gobierno ha avanzado que, llegado el caso, contempla alojar a los refugiados ucranianos en albergues, dormitorios e instalaciones deportivas.

Preparativos de la Cruz Roja

Mientras tanto, la Cruz Roja polaca anunció que ultima los preparativos para instalar ocho puntos de acogida a refugiados en las provincias orientales polacas.

El anuncio de las autoridades polacas se conoció al mismo tiempo que, en Alemania, su ministra de Interior, manifestó estar "en estrecho contacto" con Polonia y con la Comisión Europea (CE) para "coordinar ayuda humanitaria que se pueda proporcionar muy rápidamente".

Austria también prevé fuertes flujos de refugiados de Ucrania hacia los países vecinos, y dice que se prepara para prestarles asistencia y ayuda humanitaria.

Se prevé afluencia incontrolada de refugiados

El ministro del Interior de Rumanía Lucian Bode, dijo que su Gobierno está considerando la posibilidad de la llegada de "cientos de miles de refugiados en una afluencia incontrolada". "Estamos analizando cuántos campamentos de refugiados podemos instalar en un tiempo relativamente corto: 10, 12, 24 horas. Estamos estudiando las capacidades de alojamiento existentes en los condados fronterizos, pero también estamos evaluando la segunda etapa, con los distritos vecinos, y la tercera etapa en todo el país".

El ministro del Interior de Eslovaquia Roman Mikulec, externó que su Gobierno también está dispuesto a colaborar. Las organizaciones de derechos humanos han celebrado la disposición de los países a ayudar, pero algunas no han podido evitar comparar esta situación con el trato que reciben otros refugiados, en una zona de Europa en la que los políticos se aprovechan a menudo del sentimiento de hostilidad con los refugiados de parte de la población.

