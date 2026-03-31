El mural que dedicaron a Noelia Castillo, joven que pidió la eutanasia en Barcelona

Después de que Noelia Castillo Ramos lograra la eutanasia en Barcelona, España, el hecho generó conmoción mundial, de tal forma que un artista urbano español decidió dedicarle un mural en su memoria.

El mural de Nauni Moreno en honor a Noelia Castillo Ramos en El Ejido

La joven de 25 años sufrió ataques sexuales y se lanzó de un quinto piso, lo que le dejó paraplejía, es decir, parálisis en las piernas. Tras 20 meses de batallas legales, los médicos le practicaron el procedimiento.

Nauni Moreno López es quien hizo un mural en honor a Noelia Castillo Ramos en El Ejido, en la provincia de Almería, Andalucía, junto a la rotonda que conecta a la calle Pirineos y la carretera AL-3303.

El mensaje detrás del mural: "tu dolor es la vergüenza del sistema" (FOTOS)

“El derecho a poder decidir, tu dolor es la vergüenza del sistema”, es la frase que tiene a un lado del rostro de la joven barcelonesa.

En su perfil de Facebook, el artista señaló que, aunque no conocía a Noelia ni su historia de vida, recordó que ella es la única quien podría decidir sobre su propia vida.

“Yo no la conocía, yo no sabía por lo que había pasado, yo no sabía por lo que estaba pasando, yo no soy nadie para decidir sobre la vida o no vida de una persona y tú tampoco, solo ella lo sabía y solo ella ha decidido, respetarla es lo único que podemos hacer”, mencionó el artista.

¿Quién era Noelia Castillo y por qué su caso conmocionó a España?

El 26 de marzo de 2026, Noelia Castillo recibió la eutanasia. La había solicitado en 2024, pero su padre, con el apoyo de la fundación Abogados Cristianos, logró retrasar el procedimiento al llevar el caso a los tribunales.

En una entrevista con el programa Y Ahora Sonsoles, Noelia Castillo aseguró que había sufrido tres agresiones sexuales: la primera de su exnovio, la segunda con dos juegos en una discoteca y la tercera cuando tres jóvenes abusaron de ella entre tres o cuatro días antes de tratar de quitarse la vida, el 4 de octubre de 2022. Dicho intento le dejó una lesión de médula espinal lumbar incurable y no rehabilitable.