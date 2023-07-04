Encuentran cocaína dentro de la Casa Blanca; investigan su procedencia

La Casa Blanca fue evacuada momentáneamente la noche del domingo tras encontrar un polvo blanco dentro de las instalaciones, el cual posteriormente se confirmó que se trataba de cocaína; ya investigan la procedencia de la droga.

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó que durante una rutina de inspección encontraron un polvo blanco en el Ala Oeste, una zona anexa a la mansión ejecutiva donde vive el presidente e incluye el Despacho Oval, la sala del gabinete y la zona de prensa, además de despachos y espacios de trabajo para los asesores y el personal del mandatario.

Tras el hallazgo, que ocurrió alrededor de las 8:45 de la noche (tiempo local) un grupo de emergencias ordenó la evacuación de la Casa Blanca, minutos después el recinto fue abierto al público y el polvo se envió a un laboratorio.

El Servicio Secreto explicó que la casa presidencial estadounidense fue cerrada por precaución y se llamó al departamento de bomberos para determinar si la sustancia era peligrosa. El presidente Joe Biden no se encontraba en la Casa Blanca en ese momento.

🇺🇸 | ÚLTIMO MINUTO: Encuentran cocaína en el Ala Oeste de la Casa Blanca, dos días después de una visita de Hunter Biden. pic.twitter.com/RFVqHms19h — Última Hora Noticias (@UltimaHoraNo) July 4, 2023

La mañana de este martes, tras una serie de pruebas, se determinó que el polvo blanco hallado sí era cocaína y ya comenzaron a investigar cómo lo introdujeron a la residencia de Joe Biden.

"El domingo por la noche, el complejo de la Casa Blanca se cerró por precaución mientras los agentes de la División Uniformada del Servicio Secreto investigaban el hallazgo de un objeto desconocido en una zona de trabajo", dijo un portavoz del Servicio Secreto en un comunicado por correo electrónico.

Encuentran cocaína en la Casa Blanca tras visita de Hunter Biden

Algunos medios estadounidenses recalcaron que la cocaína fue hallada en la Casa Blanca tras una visita del hijo del presidente, Hunter Biden; es sabido que el hijo del mandatario estadounidense ha lucha contra su adicción a dicha sustancia.

Lo que provoca controversia es que Hunter visitó a sus padres el viernes, antes de que partieran de vacaciones a Camp David para disfrutar del día festivo, y la droga fue hallada tan solo dos días después.

Con información de Reuters

