Evolución y significado del Día de Muertos en México, de la época prehispánica a la actualidad

La forma de recordar a aquellos que fallecieron es distinta en cada cultura, en México se celebra la vida de la persona durante noviembre en el Día de Muertos; sin embargo, una de las tradiciones más antiguas de nuestro país ha sufrido algunas modificaciones desde sus orígenes, por eso te contámos su evolución y significado.

Antes de continuar, es importante mencionar que esta emblemática fiesta propia de México ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, esto debido a la riqueza de su tradición.

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¿Cómo era el Día de Muertos en la época prehispánica?

Cada año, durante los últimos días de octubre y primeros días de noviembre, miles de hogares se llenan con el delicioso aroma de la flor de cempasúchil, frutas, incienso, el pan de muertos y con los colores del papel picado. Todo aquello que hoy es considerado indispensable en una ofrenda no siempre estuvo presente.

Para que tengas una idea de que tan antiguo es el Día de Muertos, sus orígenes se encuentran en las culturas mesoamericanas. Posteriormente se fusionaron con el catolicismo para ser una festividad más similar a la que ahora celebramos.

Por ahora centrémonos en las culturas prehispánicas, en éstas los familiares realizaban rituales con el fin de que el difunto encontrara su camino al Mictlán, lugar donde llegaban aquellos que fallecían de causas naturales.

Se colocaban ofrendas con comida y se usaba flor de cempasúchil para guiar dicho camino. Es importante destacar que para estas culturas la muerte no tenía una connotación negativa, pues era considerada parte del ciclo de la vida.

El Día de Muertos vivió su primera modificación con el catolicismo

Luego de la conquista y la evangelización de los pueblos, la tradición permaneció con elementos de la religión católica. Algunas flores fueron incorporadas, al igual que las veladoras.

Ahora, se esperaba que la persona fallecida llegara al Cielo después de la muerte y no al Mictlán, es por esta razón que también comenzaron a aparecer cruces y pan, pues antes de la llegada de los españoles no había harina.

Posteriormente el papel picado también llegó a esta celebración con las exportaciones de China en el siglo XX; este elemento también tiene origen en la época prehispánica cuando se usaba papel amate con representaciones del Mictlán.

Día de muertos

La globalización y el cine sumaron más elementos al Día de Muertos

A finales del siglo XIX, las coloridas “calaveritas” llegaron a las ofrendas de Día de Muertos. Los historiadores lo atribuyen a la popularidad de las ilustraciones de La Catrina de José Guadalupe Posada.

En años posteriores se sumaron las visitas a los panteones, colocar botellas, globos y otros elementos que disfrutaba la persona en vida.

Asimismo, la tradición también se ha globalizado gracias a la influencia del cine, por ejemplo, el ahora Desfile de Día de Muertos anual llegó luego de la grabación de una película de James Bond; sin embargo, el propósito sigue siendo el mismo, honrar la vida de aquellos que ya no están.