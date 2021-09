Exigen senadores del PAN que comparezca titular de Conacyt

Ciudad de México. La vicecoordinadora de los senadores del PAN, Keniá López Rabadán pidió que el Ejecutivo Federal destituya a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) María Elena Álvarez- Buylla por las diversas irregularidades, dijo, que se han registrado en esa institución y por la arremetida en contra de científicos e investigadores.

La legisladora señaló que de no atenderse la exigencia, que se suma a varias voces como las de la academia, la funcionaria pública debe comparecer de manera inmediata ante el Pleno del Senado para que explique su actuación en todo este capítulo.

“Por lo que está sucediendo en Conacyt urge que se remueva a la titular o que venga a comparecer, pero es increíble que, parece, está en un mundo paralelo; todo lo que está sucediendo es irresponsable en el Conacyt y si el Presidente de la República no toma la decisión de destituirla, pues, cuando menos, digamos, como Estado mexicano debemos exigir que venga a comparecer”.

Legisladores del PAN señaló que el desempeño negativo de María Elena Álvarez-Buylla daña al Conacyt

En la conferencia conocida como la contra mañanera, la senadora López Rabadán calificó como lamentable y extremadamente conflictiva la labor de Álvarez- Buylla al frente de la institución a la que ha desprestigiado de manera notable, explicó”.

“Me parece que uno de los ejemplos más lamentables de este gobierno y justamente es la administración del Conacyt. Pareciera que desde que la titular llegó solamente hay problemas, hay problemas con las becas, hay problemas con los maestros, hay problemas con los horarios, hay problemas con el entendimiento de una institución que había antes estado muy prestigiada”.

La vicecoordinadora señaló que el desempeño negativo de María Elena Álvarez-Buylla daña a la institución pues se ha convertido en un circo por lo que sede investigar y llegar hasta sus últimas consecuencias.

“Lo que está pasando desde que llegó la señora Álvarez me parece que es muy lamentable, es un circo; esta administración está siendo verdaderamente desprestigiada. Y qué mal, porque ella al final se irá, tarde o temprano se irá, pero está dañando a la institución. Ojalá y esto no se vuelva una práctica común, si hay denuncias se tienen que investigar y se tiene que resolver por el bien de la gente y por el bien de la justicia. Hoy estamos ante una situación yo diría de lo más lamentable, en términos de credibilidad y de justicia, ojalá, y reitero, no se vuelva una práctica común”.

PAN pide que se investigue a fondo denuncias contra Ricardo Gallardo

En la conferencia la legisladora también se refirió al caso del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo contra quien existe una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, (UIF) por un presunto desvío de 714 millones de pesos. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) sin que se llegara al fondo del asunto. Pidió la legisladora que se investiguen los señalamientos y no queden en la impunidad.



