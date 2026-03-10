Explosión en polvorín clandestino deja un muerto en Tultepec, Edomex

Una fuerte explosión sacudió la mañana de este martes un inmueble donde presuntamente se elaboraban productos pirotécnicos de manera clandestina en el municipio de Tultepec, en el Estado de México.

El estallido dejó como saldo un hombre muerto y provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad en la colonia Amado Nervo.

Vecinos de la zona reportaron un fuerte estruendo que se escuchó a varias calles de distancia. Minutos después, humo y escombros alertaron a los servicios de emergencia, que acudieron rápidamente al lugar para controlar la situación.

¿Qué pasó en la explosión del taller clandestino en Tultepec?

De acuerdo con los primeros reportes de autoridades estatales, la explosión ocurrió dentro de un inmueble donde presuntamente se realizaban actividades relacionadas con la fabricación de pirotecnia sin autorización.

Elementos de esta Coordinación General brindaron atención a un hecho registrado este martes en el municipio de #Tultepec, derivado de una explosión por pirotecnia en un lugar clandestino ubicado en la colonia Amado Nervo. pic.twitter.com/HRiNgJ2hX6 — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) March 10, 2026

Tras la detonación, equipos de emergencia confirmaron la muerte de un hombre de 38 años identificado como Marco Antonio “N”. Las autoridades señalaron que el lugar funcionaba aparentemente como un taller clandestino de pirotecnia, una actividad que representa un alto riesgo cuando se realiza sin las medidas de seguridad necesarias.

El estallido provocó daños en el inmueble, afortunadamente no se reportaron más personas lesionadas.

Autoridades acordonan la zona tras la explosión en Tultepec

Luego del incidente, elementos de seguridad acordonaron el área para evitar riesgos adicionales a los vecinos y permitir que se realizaran las diligencias correspondientes.

En el lugar trabajaron de manera coordinada la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México, la Protección Civil y Bomberos de Tultepec, así como policías municipales.

También participaron especialistas del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMEPI), quienes apoyaron en la revisión del sitio para descartar que existieran más materiales explosivos que pudieran representar un peligro.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente y confirmar si en el lugar se fabricaban productos pirotécnicos de forma ilegal.

¿Por qué Tultepec es conocido por la pirotecnia?

El municipio de Tultepec es reconocido a nivel nacional por su tradición en la fabricación de pirotecnia. Durante décadas, muchas familias han vivido de esta actividad.

Sin embargo, cuando la producción se realiza fuera de los espacios autorizados o sin las medidas de seguridad adecuadas, el riesgo de accidentes aumenta considerablemente.

Por esta razón, autoridades estatales suelen realizar operativos para detectar talleres clandestinos y prevenir explosiones que puedan poner en peligro a la población.

