VIDEO: Explosión en Veracruz deja 11 lesionados y daños graves en departamentos

Vecinos del fraccionamiento Palma Real, al norte del puerto de Veracruz, sufrieron una fuerte explosión que dejó varios departamentos con daños y 11 personas lesionadas.

El estallido ocurrió en la cerrada conocida como “Alma de Abanico” y, según autoridades, fue provocado por la acumulación de gas en uno de los departamentos del segundo nivel.

¿Qué pasó en la explosión de Palma Real, Veracruz?

De acuerdo con la Dirección de Protección Civil Municipal, el reporte de emergencia movilizó de inmediato a bomberos y cuerpos de rescate, quienes confirmaron que la explosión derivó en un incendio dentro del inmueble.

El impacto fue tal que al menos cuatro departamentos quedaron severamente dañados en un inicio, aunque horas más tarde se confirmó que el número total de viviendas afectadas aumentó. Las calles cercanas quedaron marcadas por los restos del estallido, lo que sorprendió tanto a vecinos como a personas que transitaban por la zona en ese momento.

¿Cuántos heridos dejó la explosión en Veracruz?

El saldo final reportado por autoridades fue de 11 personas lesionadas: siete mujeres y cuatro menores de edad, cuyas edades van de los 4 a los 16 años, también rescataron a 4 mascotas.

Todas fueron atendidas por paramédicos; algunas recibieron atención en el lugar, mientras que otras tuvieron que ser trasladadas a hospitales del municipio por heridas como quemaduras, cortaduras y contusiones.

De acuerdo con el último reporte, dos personas permanecen hospitalizadas y su estado de salud se mantiene como reservado.

La magnitud de la explosión también dejó daños importantes en la infraestructura del edificio. En total, 12 departamentos resultaron afectados, de los cuales ocho fueron considerados pérdida total. Además, se llevó a cabo la evacuación completa del inmueble como medida preventiva para evitar mayores riesgos.

Elementos de Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos lograron controlar el incendio poco después del estallido. Sin embargo, las labores no terminaron ahí. Actualmente, continúan los trabajos de enfriamiento, eliminación de puntos de calor y revisión estructural del edificio para descartar nuevos riesgos.

También se realizan inspecciones en tanques de gas de edificios cercanos, con el objetivo de prevenir otro incidente similar. Habitantes del fraccionamiento describieron lo ocurrido como una escena caótica. El fuerte estruendo, seguido de humo y fuego, generó temor entre las familias, quienes salieron de sus casas sin saber exactamente qué había pasado.