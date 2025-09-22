Muere Ali Yael González, de 18 años, tras explosión en Iztapalapa; sus familiares lo buscaban

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) está de luto de nueva cuenta, luego de que se confirmara el fallecimiento de Ali Yael González Aranda, estudiante de la Vocacional 7. Su muerte es consecuencia de la trágica explosión de una pipa de gas que ocurrió el pasado 10 de septiembre en el Distribuidor Vial de la Concordia.

Con la pérdida de Ali Yael, la cifra de estudiantes del IPN víctimas de esta tragedia asciende a cuatro. Además, un trabajador administrativo de la institución también perdió la vida en el mismo incidente. Este hecho se suma a una serie de dolorosas noticias que han marcado a la comunidad politécnica en las últimas semanas.

“El Instituto Politécnico Nacional se une al duelo por la irreparable pérdida de nuestro estudiante Alí Yael González Aranda, del CECyT7. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz”, expresó el IPN a través de su cuenta oficial de X.

“Ahorita no sabemos nada y lo andamos buscando en los hospitales. La verdad no sabemos, desconocemos cómo venía, Ali Yael González Aranda, de 18 años, espero que nos apoyen (...)", expresó la tía de Ali Yael a Fuerza Informativa Azteca durante la tarde después de la explosión en el Puente de la Concordia.

¿Cuántos fallecidos van tras la explosión de una pipa en Iztapalapa?

Con el deceso de Ali Yael, quien se encontraba hospitalizado en el Instituto Nacional de Rehabilitación, la cifra de fallecidos es de 29. Asimismo, se confirmó la muerte de otros tres estudiantes y un trabajador administrativo del CECyT 7.

Los nombres de las víctimas de la comunidad politécnica son:



Giovani Martínez Llanos , de 17 años, estudiante del CECyT 7.

, de 17 años, estudiante del CECyT 7. Juan Carlos Sánchez Blas , de 15 años, también alumno del CECyT 7, quien regresaba a casa cuando fue alcanzado por la explosión.

, de 15 años, también alumno del CECyT 7, quien regresaba a casa cuando fue alcanzado por la explosión. Jorge Islas Flores , profesor de Artes del CECyT 7, quien también viajaba en transporte público al momento de la tragedia.

, profesor de Artes del CECyT 7, quien también viajaba en transporte público al momento de la tragedia. José Gabriel Hernández Méndez, de 17 años. Su muerte también se confirmó como consecuencia de la explosión.

Según información de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, hasta el corte de las 10 am de este lunes, permanecen hospitalizadas 16 personas, mientras que 39 han sido dadas de alta.