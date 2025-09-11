¡URGENTE! Familiares buscan a Ali Jael González, posible víctima de la explosión en Iztapalapa

La tragedia ocurrida este 10 de septiembre de 2025 en Iztapalapa, tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, ha dejado decenas de heridos y gran incertidumbre en torno a posibles víctimas no localizadas.

Entre los nombres que se han dado a conocer, destaca el de Ali Jael González Aranda, un joven de 18 años cuya familia teme que se encontraba en la zona en el momento de la explosión. Desde entonces, sus familiares han iniciado una intensa búsqueda en hospitales de la Ciudad de México.

Su tía declaró con preocupación: “Es mi sobrino político y andamos bien preocupados porque no sabemos nada de él. Estaba por el accidente que ocurrió, pero realmente ahorita no sabemos nada y lo andamos buscando en los hospitales”.

¿Qué se sabe de la explosión en Iztapalapa?

El siniestro ocurrió alrededor de las 14:20 horas, cuando una pipa de gas con capacidad de 49 mil 500 litros se volcó en plena vialidad. El impacto generó una potente explosión que fue captada en varios videos difundidos en redes sociales, donde se aprecia la magnitud de las llamas y la onda expansiva.

De acuerdo con declaraciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX será la encargada de determinar las causas exactas del accidente. Hasta el momento, se tiene registro de 57 personas lesionadas, de las cuales 19 permanecen en estado grave. Asimismo, 18 vehículos resultaron severamente dañados por la fuerza del estallido.

Búsqueda desesperada de Ali Jael González tras la explosión de la pipa de gas

La familia de Ali Jael González mantiene la esperanza de encontrarlo con vida. Aunque no existe certeza sobre su ubicación al momento del accidente, sus parientes temen que estuviera cerca del puente al producirse la explosión.

La incertidumbre se ha convertido en un doloroso viacrucis para su familia, que desconoce su paradero desde la tarde del miércoles por lo que se solicita a la ciudadanía reportar cualquier información acerca del joven Ali Jael Gonzáles con las autoridades de la CDMX.