La comunidad de la Ciudad de México está de luto después de la explosión de una pipa en Iztapalapa cobrara la vida de seis personas, según la Coordinación de Protección Civil. Entre las víctimas se encuentra el profesor Eduardo Noé García Morales, de 55 años, un docente que dedicó su vida a la enseñanza y que hoy es recordado por sus estudiantes y colegas.

La preparatoria “Quetzales” número 327, ubicada en Los Reyes La Paz, Estado de México, donde el profesor Eduardo impartía clases de álgebra y matemáticas, ha colocado un moño negro en señal de duelo.

García Morales, un respetado educador, perdió la vida mientras se trasladaba a su segundo empleo, en la Secundaria Técnica 53, también en Iztapalapa, donde impartía lecciones durante la tarde. Su trágico deceso ha conmovido profundamente a quienes lo conocieron, dejando un vacío en las aulas que tanto amaba.

La comunidad educativa llora la pérdida del ‘profe de mate’ en explosión de pipa en Iztapalapa

El lamentable suceso, que enlutó a la comunidad educativa, ha impulsado a la reflexión sobre la seguridad vial y la importancia de la vida de quienes, como el profesor García Morales, se dedican a la noble labor de educar a las futuras generaciones.

Su muerte no solo representa una pérdida para su familia y amigos, sino también para jóvenes a los que impactó con su conocimiento y pasión por los números.

NOTA RELACIONADA A LA EXPLOSIÓN: Así quedó la zona tras la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa; restablecen circulación

Homenaje emotivo por estudiantes

En un emotivo homenaje, antiguos alumnos se congregaron en las afueras de la preparatoria “Quetzales” para rendir tributo a su mentor. Con veladoras en mano, se unieron en un gesto de solidaridad y agradecimiento, recordando con cariño al “profe de mate”, como solían llamarlo.

La lamentable pérdida del profesor Eduardo Noé García Morales subraya la profunda huella que un maestro puede dejar en la vida de sus estudiantes. Más allá de las ecuaciones y los problemas de álgebra, el “profe de mate” formó a individuos, inspiró a mentes jóvenes y se ganó el respeto y la admiración de toda una comunidad.

El moño negro en la preparatoria “Quetzales” es un símbolo de duelo, pero también de respeto y gratitud por la vida de un hombre que, hasta el último de sus días, se dedicó a educar con pasión y entrega. La tragedia de Iztapalapa ha robado una vida, pero no el legado de un educador excepcional.