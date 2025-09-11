Así quedó la zona tras la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa; restablecen circulación

La tarde del pasado 10 de septiembre 2025, se registró la explosión de una pipa de gas en el Puente de Concordia, ubicado en Iztapalapa; la tragedia dejó alrededor de 90 heridos, 4 muertos y 32 vehículos dañados.

Desde la noche, la pipa de gas fue retirada de la zona con ayuda de dos grúas, además de realizar otros trabajos de limpieza y remoción de escombros.

Las llamas alcanzaron a destruir todo en un radio de 3 kilómetros a la redonda.

Zona cero en #Iztapalapa



Una pipa de la empresa Silza volcó en una curva del Puente de la Concordia y explotó al fugarse 50 mil litros de gas LP, dejando un saldo de 4 muertos, 90 heridos y 32 vehículos calcinados



La empresa dice asumir responsabilidad social y legal.

¿Cómo luce la zona tras la explosión de la pipa de gas?

Después de 16 horas de trabajo, elementos de Protección Civil, lograron remover la pipa de gas de la zona, por lo que la circulación en la zona afectada fue restablecida en las primeras horas de este 11 de septiembre 2025.

Actualmente, la zona afectada luce como sin nada hubiera pasado, por lo que los automovilistas ya circulan con normalidad por esta zona; sin embargo, los estragos de este accidente, dejarán una marca en el corazón de millones de capitalinos.

Recordemos que tras la explosión, bomberos, paramédicos, elementos de Protección Civil, así como algunos ciudadanos, acudieron al lugar para apoyar las personas lesionadas y apagar las llamas.

Habilitan circulación en el Puente de la Concordia tras explosión de pipa

Se habilitó la circulación para las y los automovilistas que vienen de la Calzada General Ignacio Zaragoza, por lo que ya se puede transitar por la parte de arriba y abajo del Puente de la Concordia.

En el lugar se encuentra el personal de la Dirección de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), que están arreglando las luminarias que fueron afectadas por las llamas.

La "zona cero" del puente de la Concordia, Iztapalapa poco a poco vuelve la normalidad tras la explosión de una pipa.



Ya hay paso tanto arriba como abajo del puente. Personal del gobierno capitalino trabaja en reparar luminarias dañadas por el fuego.@isidrocorro con la… pic.twitter.com/iG53kl81e2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 11, 2025

Decenas de familiares buscan a las víctimas de la explosión en Iztapalapa

La explosión de la pipa de gas en Iztapalapa dejó un saldo de 90 personas heridas, las cuales fueron llevadas a distintos hospitales de la Ciudad de México para recibir atención médica; familiares los buscan con angustia.

El Director General del IMSS, Zoé Robledo, confirmó que alrededor de 26 personas están siendo atendidas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 19 de ellas continúan hospitalizadas.

Reportan 10 personas en la Unidad Médica de Alta Especialidad “Victoria Fuentes” en la Magdalena de las Salinas, clínica conocida por atender lesione por quemaduras.

Un menor en el Hospital General de Villa Coapa, 5 personas en el Hospital General de Zona 197 de Texcoco y 2 más en el Hospital General de zona 47 en la Vicente Guerrero de Iztapalapa.

Así fue la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa

La explosión de la pipa de gas ocurrió durante la tarde del pasado 10 de septiembre 2025, en Iztapalapa, cuando la unidad circulaba por el Puente de Concordia al oriente de la Ciudad de México (CDMX).