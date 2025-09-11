Otra escena desgarradora fue documentada. La explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa dejó, hasta el último corte, 90 lesionados, entre ellos una mujer y una menor, quienes gracias a la ayuda de un motociclista y un policía de la Ciudad de México (CDMX) fueron salvados.

Este acontecimiento cimbró ayer a decenas de ciudadanos, que en ese momento iban pasando por el lugar. Hoy se tiene el registro de al menos cuatro de ellos sin vida, y los daños materiales se reflejan en 32 vehículos dañados.

VIDEO: Rescatan a bebé y mujer tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa

"¡Córrele, córrele, el niño!”, son las primeras palabras que alertan de la dimensión de la emergencia. Un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que se encontraba cerca del Puente de la Concordia se percató que una mujer y una niña caminaban quemados; la señora era una checadora de 49 años de edad y su sobrina, una pequeña de 2 años, a quien cuidaba.

La mujer, por lo que se aprecia en un video, traía un chaleco de la Ruta 71 de transporte público. Aquella señora, quemada en gran parte del cuerpo y con la menor en brazos, iba caminando en busca de ayuda cerca del Metro Santa Martha, de la Línea A.

Un milagro, quizá, la puso de frente a un oficial, quien con apoyo de un ciudadano tomó a su nieta y salieron disparados en una motocicleta, esquivando los automóviles sobre la Avenida México para llevar a la menor a un hospital cerca y después regresar por su abuela para que la atendieran.

Crónica del rescate: El grito de la esperanza

En medio del caos que se desató tras la explosión, entre el humo y los escombros, un policía y un motociclista se abrieron paso, impulsados por la urgencia de una misión. Un grito los alertó y los llevó hasta donde una abuela, en un acto de amor instintivo, había cubierto a su nieta para protegerla del fuego. Al encontrarlas, no hubo tiempo para pensar; solo para actuar.

El eco del pánico y la desesperación se mezclaba con sus voces mientras el policía exclamaba: “Corre, corre, el niño, ¿cómo está? Dámelo, dámelo, dámelo”. La necesidad de atención médica inmediata era palpable, y tanto el motociclista como el policía que ayudó, con la niña en brazos, gritaban a quienes estaban a su paso para que los dejaran llegar al hospital.

La carrera hacia el hospital se convirtió en una odisea a través del tráfico y la gente. La sirena de una ambulancia que ya se acercaba ofrecía un rayo de esperanza, pero el camino se sentía interminable. Con la niña a salvo en los brazos del policía, el motociclista se convertía en el guía, abriéndoles el paso entre los vehículos.

Finalmente, el esfuerzo fue recompensado. Con una mezcla de agotamiento y triunfo, los dos hombres llegaron a la entrada del hospital. “Ya llegamos. Ya llegamos”, se escucha, un suspiro de alivio que resonó en el aire. La pequeña y su abuela, el objeto de su desesperación por ayudar, estaban a salvo. Pero el acto heroico no terminaba ahí. A pesar del cansancio, el instinto de servicio y la solidaridad los llamaba de nuevo.

¿Qué sucedió con el chofer de la pipa que explotó en Iztapalapa?

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó sobre qué pasó con el chofer de la pipa de gas que explotó ayer.

De acuerdo con el jefe de la Policía de la CDMX, “el chofer fue trasladado inicialmente a un hospital en el Estado de México, está grave, sigue con vida, está grave y fue trasladado posteriormente al Hospital Magdalena de las Salinas de IMSS”.

La "zona cero" del puente de la Concordia, Iztapalapa poco a poco vuelve la normalidad tras la explosión de una pipa.



Ya hay paso tanto arriba como abajo del puente. Personal del gobierno capitalino trabaja en reparar luminarias dañadas por el fuego.@isidrocorro con la… pic.twitter.com/iG53kl81e2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 11, 2025

Anoche, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, informó que la explosión ocurrió a las 14:25 horas, debajo del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con los primeros reportes, una pipa de gas volcó, lo que originó una fuga y posteriormente una explosión, cuya onda expansiva dañó 32 vehículos.

Y hasta el momento, se tiene registro de cuatro personas fallecidas y 90 lesionadas, quienes reciben atención médica en distintos hospitales de la Ciudad de México y del Estado de México; diez de ellas ya han sido dadas de alta.