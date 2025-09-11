Logo InklusionSitio accesible
Mujer busca a su familiar; conducía un microbús al momento de la explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Yazmin, una mujer desesperada, recorre hospitales en busca de Erik, su familiar desaparecido entre las sombras tras la explosión de pipa en Iztapalapa.

Escrito por: Ollinka Méndez
Una mujer llegó en busca de un familiar que podría estar en la lista de víctimas de la explosión de pipa en Iztapalapa del día de ayer, pero también busca a Erik Vicente Acevedo Romero, su familiar, quien conducía un microbús durante el momento del siniestro que ha cobrado la vida de al menos cuatro personas.

Ella ha estado recorriendo diversos hospitales en la capital en un intento desesperado por localizar a su familiar. Según la mujer, Erik era uno de los conductores de un microbús que se vio afectado por la situación. A pesar de haber visitado cinco centros médicos, la falta de información ha prolongado la incertidumbre.

Las dos caras de la tragedia y un México siempre solidario: Familias acuden a dejar ayuda a hospitales

Ante la adversidad, la compasión del pueblo mexicano se ha manifestado una vez más. A raíz de los recientes acontecimientos en la Ciudad de México, las inmediaciones del Hospital General de Zona 53 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se han convertido en un punto de encuentro para la solidaridad espontánea de la sociedad civil.

Ciudadanos de distintas partes del país han acudido al lugar para brindar apoyo a los afectados y sus familias, demostrando que el altruismo prevalece en los momentos más difíciles.

Desde el estado de Hidalgo, la señora Elvira y su familia emprendieron un viaje motivado por el altruismo. En sus manos, llevaban alimentos y bebidas que ofrecieron a las personas congregadas en el exterior del centro médico. Esta muestra de bondad, según comentaron a Fuerza Informativa Azteca, no era un acto aislado, ya que han estado recorriendo otros hospitales desde el día anterior para extender su ayuda a un mayor número de personas.

Mariana llegó con un obsequio humilde, pero simbólico. Con 40 gelatinas intenta ofrecer un momento de alivio tanto al personal médico como a los familiares de los pacientes.

Narró, con mucho agradecimiento, que sus hermanas, que normalmente saldrían de la escuela a la misma hora del incidente, no resultaron afectadas por la explosión de pipa en Iztapalapa.

Las historias de Elvira y Mariana reflejan la capacidad de la sociedad para unirse y dar apoyo en momentos difíciles. Pero la incertidumbre de Yazmin subraya la complejidad de una tragedia que aún no tiene un desenlace para todas las familias afectadas. Mientras unos brindan consuelo, otros siguen en la incansable búsqueda de sus seres queridos.

