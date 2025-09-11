Mujer busca a su familiar; conducía un microbús al momento de la explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Una mujer llegó en busca de un familiar que podría estar en la lista de víctimas de la explosión de pipa en Iztapalapa del día de ayer, pero también busca a Erik Vicente Acevedo Romero, su familiar, quien conducía un microbús durante el momento del siniestro que ha cobrado la vida de al menos cuatro personas.

Ella ha estado recorriendo diversos hospitales en la capital en un intento desesperado por localizar a su familiar. Según la mujer, Erik era uno de los conductores de un microbús que se vio afectado por la situación. A pesar de haber visitado cinco centros médicos, la falta de información ha prolongado la incertidumbre.

La pipa que causó la tragedia en #Iztapalapa pertenece a Transportadora SILZA, del Grupo Tomza.



Según ASEA, tenía permiso vigente, pero no está afiliada a asociaciones gaseras ni tenía póliza de seguro activa: se venció en junio.



La información en #PrimeraLínea pic.twitter.com/7PBLAG0joV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 11, 2025

Las dos caras de la tragedia y un México siempre solidario: Familias acuden a dejar ayuda a hospitales

Ante la adversidad, la compasión del pueblo mexicano se ha manifestado una vez más. A raíz de los recientes acontecimientos en la Ciudad de México, las inmediaciones del Hospital General de Zona 53 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se han convertido en un punto de encuentro para la solidaridad espontánea de la sociedad civil.

Ciudadanos de distintas partes del país han acudido al lugar para brindar apoyo a los afectados y sus familias, demostrando que el altruismo prevalece en los momentos más difíciles.

Desde el estado de Hidalgo, la señora Elvira y su familia emprendieron un viaje motivado por el altruismo. En sus manos, llevaban alimentos y bebidas que ofrecieron a las personas congregadas en el exterior del centro médico. Esta muestra de bondad, según comentaron a Fuerza Informativa Azteca, no era un acto aislado, ya que han estado recorriendo otros hospitales desde el día anterior para extender su ayuda a un mayor número de personas.

¡La solidaridad de los mexicanos no para!



Elvira y su familia llegaron desde Hidalgo para regalarle alimentos y bebidas a las personas que se encuentran en el Hospital General de Zona 53 “Los Reyes” del @Tu_IMSSContaron



Vía: @jessiemozar pic.twitter.com/ckkmBaQLZC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 11, 2025

Mariana llegó con un obsequio humilde, pero simbólico. Con 40 gelatinas intenta ofrecer un momento de alivio tanto al personal médico como a los familiares de los pacientes.

Narró, con mucho agradecimiento, que sus hermanas, que normalmente saldrían de la escuela a la misma hora del incidente, no resultaron afectadas por la explosión de pipa en Iztapalapa.

A 16 horas del accidente de la pipa que dejó 4 fallecidos y 90 heridos, así luce el Hospital General de Zona 53 en Los Reyes La Paz. Familias de personas desaparecidas siguen buscando a sus seres queridos, como Yasmín, quien aún no localiza a Enrique Eric Acevedo.



Casi a… pic.twitter.com/KdsC6hKa6T — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 11, 2025

Las historias de Elvira y Mariana reflejan la capacidad de la sociedad para unirse y dar apoyo en momentos difíciles. Pero la incertidumbre de Yazmin subraya la complejidad de una tragedia que aún no tiene un desenlace para todas las familias afectadas. Mientras unos brindan consuelo, otros siguen en la incansable búsqueda de sus seres queridos.

