¡Impactante explosión en Sao Paulo! VIDEO del momento en que pirotecnia cruza la avenida

Una poderosa explosión registrada la pasada noche en el barrio Tatuapé, en la zona este de Sao Paulo, quedó grabada por cámaras de vigilancia y rápidamente se hizo viral.

¿Qué pasó en Sao Paulo? El estallido provocó que ráfagas de fuegos artificiales salieran disparadas en múltiples direcciones, cruzando en cuestión de segundos la concurrida Avenida Salim Farah Maluf.

Câmeras de monitoramento captaram quando uma forte explosão registrada no Tatuapé, zona leste de São Paulo, levou rajadas de fogos de artifício a cruzarem a Avenida Salim Farah Maluf na noite desta quinta-feira (13). O Corpo de Bombeiros confirmou que uma pessoa morreu. pic.twitter.com/0jOrllg0da — Portal Roma News (@RomaNewsOficial) November 14, 2025

¿Cómo ocurrió la explosión en Tatuapé?

De acuerdo con los primeros reportes del Corpo de Bombeiros de São Paulo, la explosión se originó en un establecimiento relacionado con almacenamiento de pirotecnia. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran un destello repentino, seguido de una onda expansiva que lanzó decenas de cargas explosivas hacia la vía pública.

Las autoridades brasileñas confirmaron que una persona murió en el lugar del siniestro. Hasta el cierre de esta nota, no se han confirmado más víctimas, aunque equipos de emergencias continúan revisando estructuras cercanas para descartar daños adicionales.

El área fue evacuada y acordonada mientras peritos investigan las causas exactas del estallido y revisan si el establecimiento contaba con permisos para almacenar material pirotécnico. Testigos relataron que la escena fue “como una lluvia de cohetes cruzando la avenida”, lo que generó pánico entre peatones y automovilistas que circulaban por la zona al momento del estallido.

🚨🇧🇷 A powerful explosion tore through a fireworks warehouse in São Paulo, with the blast damaging multiple nearby homes. Footage shows a huge fireball lighting up the neighborhood pic.twitter.com/Cjjpmy4Zy6 — Jamal Amin (@JamalibnAmin) November 14, 2025

¿Qué muestran los videos de la explosión en Sao Paulo?

Los videos difundidos en redes sociales y en medios locales muestran la intensa explosión dentro de un inmueble, además de múltiples fuegos artificiales saliendo disparados de forma descontrolada. En otros, se aprecian las chispas y cargas cruzando la avenida a gran velocidad, mientras que conductores frenando de emergencia para evitar el impacto de la pirotecnia.

Las imágenes han generado conversación en Brasil acerca de la seguridad en el manejo y almacenamiento de material pirotécnico, especialmente en zonas habitadas. El Departamento de Policía Civil de São Paulo abrió una investigación formal para determinar si hubo negligencia, almacenamiento irregular o fallas en protocolos de seguridad.

La explosión en Tatuapé abre nuevamente el debate sobre el uso y resguardo de pirotecnia en zonas urbanas; ¿deberían endurecerse los controles para prevenir tragedias similares?

