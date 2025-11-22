Bebé muere tras explosión de tanque de gas en Mecayapan, Veracruz

Una explosión provocada por un tanque de gas, dentro de una vivienda en Veracruz, terminó en tragedia: un bebé de apenas dos meses murió y su madre, junto con dos niñas de 3 y 7 años, permanece en estado crítico tras sufrir quemaduras de segundo y tercer grado en gran parte del cuerpo.

Fuga de tanque de gas provoca la muerte de una bebé en Veracruz

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando dos menores jugaban dentro de la casa y tropezaron con un tanque de gas. El cilindro cayó, se fracturó y provocó una fuga que derivó en un flamazo y posterior explosión.

La vivienda, ubicada en la zona de Catemaco y con referencias también a reportes de Mecayapan y Tuxtla, quedó severamente dañada por la fuerza del estallido.

Tragedia en #Catemaco… 😢🔥

Un tanque de gas explotó dentro de una vivienda: un bebé de 2 meses murió y su mamá y dos pequeñas siguen graves. La comunidad intentó ayudar mientras llegaban los cuerpos de emergencia. 💔🙏#Catemaco #ÚltimaHora #Tragedia #NoticiasVeracruz… pic.twitter.com/KKb1wso6Rz — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) November 21, 2025

Las víctimas son la señora Joselyn Quinto Utrera, madre de las tres menores. Tras la explosión, los cuerpos de emergencia trasladaron a las niñas y a la mujer a hospitales especializados debido a la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del accidente y reforzaron el llamado a revisar constantemente el estado de los tanques de gas y su instalación para evitar tragedias como esta.

Cómo revisar un tanque de gas y evitar accidentes en casa

Revisa el cilindro físicamente



Busca golpes, abolladuras, corrosión, fugas de pintura o partes hinchadas.

Si un cilindro está muy oxidado o golpeado, pide reemplazo inmediato.

Comprueba que la válvula esté en buen estado



La válvula debe abrir y cerrar suavemente , sin atorarse ni presentar grietas.

, sin atorarse ni presentar grietas. Si ves humedad, burbujas o escuchas un silbido cerca, puede haber fuga.

Haz la prueba de agua jabonosa



Mezcla agua con jabón líquido.

Aplícalo con una esponja sobre la válvula, la rosca, la manguera y conexiones.

Si aparecen burbujas , hay una fuga.

, hay una fuga. Cierra la válvula, ventila el área y no enciendas nada. Llama al gasero.

Revisa la manguera y las abrazaderas



La manguera debe estar entera, flexible y sin grietas .

. Nunca debe superar los 5 años de uso .

. Verifica que las abrazaderas estén firmes y no gotee el gas.

Mantén el tanque en un lugar seguro

