Expresidente Jair Bolsonaro regresa a Brasil tras meses de autoexilio

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro regresó a su país después de pasar tres meses en Estados Unidos. Cientos de sus seguidores lo recibieron en el aeropuerto de la capital, Brasilia y de inmediato se dirigió a reunirse con líderes de su partido político, que ahora representa la oposición de derecha. Tambien se sabe que realizará una gira por el país en preparación de las elecciones municipales del próximo año.

Los simpatizantes de Bolsonaro cantaron el himno nacional mientras el exmandatario dirigió unas palabras, en las que el exmandatario dijo que los conservadores aún controlan el Congreso y que el gobierno de Lula no tendrían margen de acción, incluso mencionó que ese gobierno, al que llamo despectivamente no necesita oposición ya que en si mismos son oposición.

AGORA É PRA VALER!

Bolsonaro já embarcou e nesta quinta (30) está de volta ao Brasil! Já pode pendurar a bandeira verde e amarela e vestir as cores do nosso País. Juntos, vamos fazer uma oposição forte e responsável, pelo bem do nosso Brasil. Deus, pátria e família! pic.twitter.com/Xdl3J2m2fN — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) March 29, 2023

La policía había desplegado todo un operativo, porque esperaba que miles de personas acuedieran a recibir al expresidente Bolsonaro, pero en realidad fueron solo unas decenas. Antre esta situació un ministro del gabinete del presidente Luiz Inácio Lula da Siva, dijo que el esperado regreso de Bolsonaro fue un rotundo fracas y que solo demuestra lo debilitado de su liderazgo.

Bolsonaro no ha aceptado públicamente el triunfo de Lula

Hasta ahora Jair Bolsonaro no ha aceptado públicamente su derrota en las elecciones de octubre del año pasado, donde "Lula" se hizo con el triunfo tras alcanzar 50.73 por ciento de los votos. Incluso se fue a Estados Unidos dos días antes de la toma de posesión de "Lula" el 1 de enero de 2023, así que no le entregó la banda presidencial. Bolsonaro impugnó los resultaros electorales ante el Tribunal Federal Electoral de Brasil.

Mas tarde fue acusado de alentar a sus simpatizantes a tomar sedes gubernamentales en un hecho que hizo recordar el asalto al Capitolio de Estados Unidos en 2021.

Escándalos de Bolsonaro

El expresidente Jair Bolsonaro fue muy controversial en su mandato, el manejo que llevó durante la pandemia fue muy criticado, incluso hay quienes dicen que por subestimar la gravedad del virus muchos brasileños murieron, el saldo mortal de la pandemia en el país sudamericano fue de casi 700 mil personas muertas.

En otro incidente se le acusa de quedarse con joyas del rey de Arabia Saudita de un valor de 3,2 millones de dólares sin declarar que había sido un regalo, y que le fueron confiscadas en la aduana. Y después se supo que en varias ocasiones intentó recuperarlas enviando incluso a altos cargos militares.

Las joyas fueron confiscadas cuando Bolsonaro regresó de Riad en 2021 y las traía un asistente, y no fueron declaradas. Entre las joyas en cuestión hay un par de aretes, un anillo, un collar y un reloj, todos con incrustaciones de piedras preciosas.