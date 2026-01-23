¡Rompió el silencio! Exrector de la UACAM denuncia montaje y culpa al gobierno estatal de cualquier agresión

Mediante un video difundido tras recuperar su libertad, el exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto "A" , lanzó una acusación frontal contra la gobernadora estatal, Layda Sansores . El exdirector calificó su detención del pasado 12 de enero como un "escenario grotesco" y denunció que las sustancias ilícitas encontradas en su vehículo fueron "sembradas".

De manera tajante, el académico responsabilizó directamente a Sansores de lo que le pueda ocurrir a él o a cualquier miembro de su familia tras este incidente.

Habla José Alberto Abud Flores, ex rector de la UACAM y acusa hostigamiento en su contra y de sus colaboradores por parte del gobierno estatal.

"Soy inocente hasta que se demuestre lo contrario". pic.twitter.com/JmIyGKfYvH — Monica Garza (@monicagarzag) January 22, 2026

La denuncia contra Layda Sansores

Para el exrector, su detención no fue un hecho aislado, sino la culminación de una persecución política orquestada desde el Palacio de Gobierno. José Alberto "A" afirmó que, al no someterse a las exigencias de la administración de la morenista, optaron por fabricar delitos.

"Sin Estado de Derecho no hay estabilidad", sentenció, subrayando que la titular del Poder Ejecutivo en el Estado es la responsable de las agresiones y del atropello a la autonomía de la máxima casa de estudios.

Por qué estarían hostigando al exrector de la UACAM

El académico explicó que el hostigamiento comenzó en 2022, debido a su negativa ante dos exigencias específicas del gobierno estatal: la incorporación de personas ajenas a la universidad en puestos directivos y la orden de ceder parte del patrimonio institucional, específicamente el estadio universitario.

Según su testimonio, al no ceder ante estas presiones, el gobierno escaló la agresión, incluyendo un intento de provocar la volcadura de su vehículo oficial meses atrás.

¿Rector narcomenudista o detención sospechosa?



El ahora exrector de la Universidad Autónoma de #Campeche fue detenido luego de que las autoridades del Estado, quienes responden a la morenista @LaydaSansores , investigaron la camioneta en la que viajaba junto a su esposa, para… pic.twitter.com/etYCIaFrVm — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 15, 2026

El supuesto montaje al exrector: "Drogas sembradas"

El exrector describió minuciosamente lo ocurrido el día de su arresto en la avenida López Mateos. Sostuvo que la revisión del vehículo, derivada de una supuesta "denuncia anónima", fue en realidad un montaje policial donde le colocaron las sustancias para justificar su salida de la rectoría.

A pesar de la gravedad de la acusación, un juez permitió que él y su esposa enfrenten el proceso en libertad, aunque su situación jurídica definitiva todavía está por resolverse.

Destitución relámpago al exrector de la UACAM

El exrector criticó la rapidez con la que el Consejo Universitario sesionó para elegir a Fanny Guillermo como su sucesora, calificando el relevo de precipitado y carente de justificación jurídica.

Mencionó que el comunicado inicial de la universidad, que tachaba la detención de "injustificada" y que luego fue borrado, es prueba de la presión que el gobierno de Sansores ejerce sobre la institución para "mancillar" su independencia.

