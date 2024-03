¡VIDEO! Extorsionador se quema las manos al prenderle fuego a una casa de Tacna en Perú

Un presunto extorsionador se quema las manos al intentar prenderle fuego al portón de una casa de Tacna en Perú. Este caso estaría ligado a una supuesta extorsión por unos terrenos. El incidente puso en alerta a los vecinos de la zona.

Las imágenes, que se hicieron virales en internet, fueron grabadas por una cámara de seguridad instalada en la localidad de Tacna en Perú, muestran el momento exacto en que un hombre se quema las manos al intentar prenderle fuego a la puerta de una casa.

Su problema, el único, por lo menos hasta que las autoridades logren atraparlo, fue que la gasolina con la que roció el portón de madera le mojó las manos y él mismo se las prendió. Todo ocurrió mientras su cómplice colocaba en la reja del inmueble un ramo de flores, algunas balas y una nota con amenazas de muerte.

La víctima de extorsión señala que:"He escuchado como explosión, afuera, y dije no, es un temblor y cuando escuché la explosión era como estaría temblando mi casa y dije es temblor temblor, nos levantamos y el segundo piso, la ventana abre y mira y hay fuego en la puerta. Me dice -fuego, fuego Mary-”.

El dueño de la casa asegura que lo que quieren los extorsionadores es quitarle un terreno por él que mantiene disputa legal. Y es que el incendio en su puerta, sería la segunda amenaza que sufre desde que es el dueño del inmueble.

Las autoridades de Tacna en Perú, ya investigan el caso y de confirmar las sospechas, este representaría el primer delito de extorsión que ocurre en la ciudad ubicada en el sur de Perú, muy cerca de la frontera con Chile.

Patricia Cruz, Fiscal de Tacna señala que:"Este problema con esta propiedad que está ubicada en el fondo San Antonio ha tenido este mes tres denuncias con fecha 17 18 y 22 de marzo, y ella está vinculando que son estas personas las que le han cometido este hecho”.

La víctima dice estar segura de la identidad de los agresores, por lo que sus nombres ya se encuentran en manos de la policía. Lo único que falta es averiguar si en efecto, son ellos los que están detrás de las amenazas de muerte, además del daño en propiedad ajena.