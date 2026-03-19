Turistas españoles le reclaman a artesana por tener música en un mercado de Oaxaca

La usuaria de TikTok soynashhhh denunció un caso de agresión verbal por parte de turistas españoles contra mujeres artesanas que participaban en un mercado de diseño y artesanías en Oaxaca.

¿Qué pasó en Oaxaca con extranjeros y artesanas oaxaqueñas?

De acuerdo con el testimonio, todo comenzó porque a los visitantes no les gustó la música que estaba sonando durante el evento.

“Ahora resulta que los locales se deben adaptar a los modos de los extranjeros”, reclamó la usuaria en el video que rápidamente se volvió viral.

Según lo expuesto por la usuaria de TikTok, los hombres comenzaron a quejarse de manera directa y agresiva por la música que acompañaba la venta de artesanías. Pero no se quedó ahí.

La creadora del video aseguró que los turistas hicieron comentarios ofensivos. Y que esto nunca les había pasado: “Es nuestra sexta edición y nunca habíamos tenido problemas”, explicó.

El video de la agresión contra artesana oaxaqueña desata debate entre indignación y defensa

Como suele ocurrir en redes, el video provocó reacciones divididas. Por un lado, hubo quienes expresaron enojo:



“Ya basta, no podemos permitir esta clase de abusos”

“Que se vayan de Oaxaca si no les gusta”

También hubo críticas hacia autoridades locales, mencionando al gobernador Salomón Jara Cruz por supuesta falta de atención a estos casos.

Sin embargo, otros usuarios cuestionaron la versión, sugiriendo que los videos pueden manipularse.

Ante esto, la usuaria respondió tajante: aseguró que las artesanas vivieron la agresión directamente y que el comportamiento de los extranjeros fue ofensivo desde el inicio.

Más casos de agresiones de turistas contra mexicanos por la música

Este no es un hecho aislado. En los últimos meses, han surgido varios casos donde turistas o residentes extranjeros protagonizan conflictos con locales, muchas veces por diferencias culturales o falta de respeto a las costumbres.

Un caso reciente ocurrió el 5 de marzo en Tepic, Nayarit, dentro del Mercado Juan Escutia. Ahí, un turista —aparentemente de Estados Unidos— se molestó por el volumen de un músico callejero y decidió confrontarlo.

Lo que empezó como un reclamo terminó en jaloneos. Testigos relataron que el visitante exigía que el artista dejara de tocar, pese a que el músico simplemente estaba trabajando como lo hacen muchos en la zona.

La situación escaló rápidamente hasta que comerciantes y clientes intervinieron para defenderlo. “Esto es México”, le gritaron al extranjero, recordándole que debía respetar el entorno y las costumbres.

Los locatarios respaldaron al músico, señalando que su presencia es parte del ambiente habitual del mercado y una forma legítima de ganarse la vida.

México es un país abierto al turismo, pero también con identidad, tradiciones y formas de convivencia que merecen respeto.