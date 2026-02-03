Ocho días sin despedida: Familia de la maestra Martha Pérez sigue sin recibir su cuerpo tras asesinato en Veracruz

Han pasado ocho días desde el asesinato de la maestra Martha Pérez en Agua Dulce, Veracruz, y el dolor no ha hecho más que crecer. No solo por la forma brutal en la que perdió la vida, sino porque hasta ahora su familia no ha podido despedirse de ella. La razón: la Fiscalía General del Estado (FGE) aún no entrega el cuerpo, lo que mantiene a sus seres queridos en una espera que se siente eterna.

Mientras los trámites avanzan a paso lento, amigos, vecinos y familiares siguen llegando al lugar de los hechos. La consternación es evidente. El caso marcó a toda la comunidad, no solo por la violencia, sino porque se confirmó que la hija de la maestra y su novio fueron quienes acabaron con su vida .

Pruebas de ADN y una carpeta que va y viene tras el asesinato de la maestra Martha Pérez

David Pérez, hijo de la víctima, explicó que el proceso ha sido confuso y desgastante. La carpeta de investigación fue trasladada de Las Choapas a Coatzacoalcos, lo que retrasó aún más la entrega del cuerpo.

“De la mano de Las Choapas pasó la carpeta de investigación a Coatzacoalcos. El martes nos hicieron pruebas de ADN para hacer la comparativa con ella y hasta el viernes todavía seguían con eso en Coatzacoalcos ”, relató.

Ese ir y venir burocrático ha tenido un impacto directo en la familia, que solo quiere cerrar un ciclo y comenzar el duelo de manera digna.

“Queremos enterrarla bien, que se vaya en paz”, dice la familia de Martha Pérez

La falta de respuestas ha golpeado especialmente a la madre de Martha. Su nieta, Sayda Pérez, explicó que la familia vive días muy difíciles.

“Mi abuelita está esperando eso, para que podamos enterrar bien a mi mamá, para que se vaya en paz. Sufrió mucho y todavía ni siquiera se le puede dar una buena velación porque no nos dan el cuerpo”, dijo.

El reclamo no es político ni legal: es humano. Poder velar a Martha, despedirla y darle sepultura como se merece.

Amigos cercanos a la familia también han expresado su incredulidad ante lo sucedido. María López, amiga de la víctima, reconoció que nadie logra comprender cómo se llegó a este desenlace.

“No sé qué pasó por la mente de esta niña, lo que hizo, pero no somos nadie para juzgar, solamente Dios”, comentó.

La tragedia ha dejado una herida profunda en Agua Dulce, donde Martha era conocida y apreciada por su labor como maestra y por el vínculo cercano que tenía con su comunidad.

Perdón en medio del dolor del homicidio de la maestra Martha Pérez

A pesar de todo, los hijos de la maestra han mostrado una postura que ha sorprendido a muchos. Confirmaron que su hermana se encuentra recluida en el internado para menores del municipio de Palma Sola, y aunque el dolor es enorme, han decidido no darle la espalda.

“Yo la perdono como hermano, como hijo, y no le voy a dar la espalda”, expresó David Pérez, dejando claro que el proceso legal seguirá su curso, pero el vínculo familiar no se rompe.

Hoy, la exigencia de la familia y de quienes conocieron a Martha Pérez es clara: que las autoridades aceleren los trámites y permitan que el cuerpo sea entregado cuanto antes.