La mataron a balazos. La víctima, era una pequeña de apenas 12 años de edad. Dulce “N”, como se llamaba, murió de inmediato en una casa en el municipio de Chalco, Estado de México (Edomex). La investigación apunta a que gente, supuestos integrantes de La Familia Michoacana, estuvo detrás de este atroz crimen.

La pequeña estaba dentro de una casa en el poblado de San Pablo Atlazalpan. Era 11 de agosto de 2025, cuando Dulce “N” fue vista con vida por última vez. Aunque hay detenidos por presuntamente estar ligados con lo ocurrido, este caso es una pincelada de la violencia que azota a México.

¿Qué se sabe del asesinato de Dulce “N”, niña de 12 años en Chalco?

Policías llegaron a una casa en Chalco donde encontraron a una niña sin vida al interior del inmueble, hechos que fueron informados y notificados a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

La investigación determinó que el día de los hechos, un grupo de sujetos armados arribaron al inmueble en donde se encontraba Dulce “N” y preguntaron por un hombre que vivía ahí.

Sin embargo, ante la respuesta negativa sobre si estaba en casa, los sujetos entraron por la fuerza y dispararon en contra de la niña de 12 años, quien falleció de manera inmediata, mientras que tres de los adultos que se encontraban en el lugar resultaron ilesos.

¿Por qué La Familia Michoacana mató a una niña de 12 años en Chalco?

Las autoridades detuvieron a 10 personas presuntamente relacionadas con este caso, los cuales son supuestos miembros de La Familia Michoacana, cártel que opera y acecha en el Estado de México.

Los hechos, de acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía, están relacionados con la venta de narcóticos por parte de La Familia Michoacana y la agresión supuestamente iba dirigida a un hombre que era familiar de la niña, el cual también habitaba el domicilio donde la mataron.

El familiar de la niña realizaba actividades de distribución y venta de narcóticos en la zona, y previamente había entrado en conflicto con integrantes del grupo criminal y lo habían amenazado antes.

Se sabe que previamente, el 9 de agosto, dos individuos acudieron su domicilio y lo habrían amenazado para que “dejara de vender droga por su cuenta” y que debía laborar para La Familia Michoacana.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que tras el asesinato de la menor de 12 años, las investigaciones apuntan que el crimen se debió a un ajuste de cuentas de un grupo de narcomenudistas.

#EnLaMañanera | El secretario de #Seguridad, @OHarfuch detalló el caso de la menor de 12 años, asesinada dentro de su domicilio en Chalco, #Edomex. Informó que las investigaciones señalan hasta el momento, que el asesinato se debió a un ajuste de cuentas de un grupo de…

¿Quiénes son los detenidos por asesinato de niña en Chalco?

Los detenidos forman parte de una célula delictiva dedicada a actividades de narcomenudeo. El día de la agresión, llegaron a bordo de dos vehículos -uno marca Honda y otro Renault-, así como una motocicleta, unidades que habrían sido utilizadas tanto para consumar la agresión como para realizar acciones de muro.

Al día siguiente de que mataron a la pequeña Dulce “N”, se logró ubicar en el municipio de Chalco el vehículo marca Honda y algunos indicios que incluso se observan en videograbaciones analizadas.

En ese lugar fueron detenidos sus tripulantes, quienes se identificaron como Francisco “N” alias “El Bocho” y Marco Antonio “N” alias “El Búho”, en posesión de narcóticos, pero

se estableció la probable intervención de 11 sujetos en los hechos.

El pasado 16 de agosto pasado se detuvo a César Jair “N”, alias “El Güero”, identificado como líder de la célula criminal con operación en la región de Chalco y ordenador de la agresión además de coautor material junto con los demás individuos detenidos, en tanto que se identificó a otro sujeto alias “El Abejorro”, como quien dio la orden de alinear a todos los tiradores de droga de la zona.

También fueron detenidos Juan Carlos “N” alias “El Chipotles”, Maximiliano “N” alias “El Max”, Arturo “N” alias “El ojos de aguacate”, Felipe “N” alias “El Flaco”, José de Jesús “N” alias “El Chucho”, Xóchitl “N” alias “La Xoch” y Nancy Elizabeth “N” alias “La Güera”.

Los probables implicados fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco a disposición de un Juez, quien los vinculó a proceso, con plazo de tres meses para el cierre de investigación complementaria y medida cautelar de prisión preventiva.