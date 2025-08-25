Tragedia en Veracruz: familia muere tras choque con autobús; iban tres niños

Los tripulantes de una familia que viajaban a bordo de un automóvil fallecieron tras un choque este domingo 24 de agosto de 2025 en una carretera en inmediaciones del estado de Veracruz.

Pedro Hernández Alceda, director de Salud en el Ayuntamiento de Alvarado, confirmó el deceso de la familia, la cual, dijo, era de San Andrés Tuxtla. Las víctimas son tres niños y los dos padres de familia, quienes, hasta el momento, no han sido identificados.

¿Dónde ocurrió el choque de familia contra autobús en Veracruz?

El choque se registró en la carretera 180, esto en los límites del municipio de Alvarado, Veracruz, este domingo.

De acuerdo con lo reportado por la Guardia Nacional, el choque ocurrió cerca del kilómetro 043+500 de la carretera Paso del Toro Acayucan, dejando la circulación cerrada por completo.

En una fotografía publicada en el reporte de la corporación se puede apreciar la dimensión del choque en el que se vieron involucrados un automóvil rojo y un autobús de pasajeros, los cuales quedaron impactados de frente.

La zona quedó acordonada por los servicios de emergencia para el retiro de ambos vehículos, los cuales quedaron dañados severamente.

“Tome precauciones en Veracruz se registra cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km 043+500 de la carretera Paso del Toro Acayucan. Atienda indicación vial”, publicó en la cuenta de X Guardia Nacional Carreteras.

#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #Accidentevial cerca del km 043+500 de la carretera Paso del Toro Acayucan . Atienda indicación vial. pic.twitter.com/yXknHuNXLn — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 24, 2025

Lamentan muerte de familia tras choque en Veracruz

El funcionario compartió una publicación en su cuenta de Facebook en la que publicó una fotografía de la familia que perdió la vida en el percance automovilístico.

“Expreso por este medio electrónico mis condolencias en estos momentos de absoluta tristeza a familiares y seres queridos de la familia de San Andrés Tuxtla, que perdió la vida en trágico accidente en la carretera 180, en los límites de nuestro municipio Alvarado, Veracruz, este domingo de agosto. Elevemos una Oración para que sus familiares puedan encontrar consuelo en este difícil momento. ¡Descansen en paz!”, publicó.