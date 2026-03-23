Sin pistas de los gaseros: Por esta razón bloquean la carretera México-Toluca HOY

La mañana de este lunes empezó con el pie izquierdo para algunos automovilistas que circulan por la carretera México-Toluca. A la altura del municipio de Lerma, un grupo de manifestantes, familiares de gaseros, cerró por completo la circulación con dirección a la Ciudad de México.

No se trata de un accidente, sino de una protesta encabezada por los familiares de José Manuel Jacinto de la Cruz y Luis Javier Alonso Martínez, dos trabajadores gaseros que desaparecieron hace cinco años y de quienes, hasta el día de hoy, no hay ni una sola pista clara por parte de la Fiscalía.

¿Por qué bloquearon la México-Toluca?

La desesperación de estas familias llegó al límite. José Manuel y Luis Javier fueron vistos por última vez el 24 de abril de 2021 en San Cristóbal Huichochitlán, al norte de Toluca, cuando fueron privados de su libertad mientras trabajaban.

Desde ese momento, sus seres queridos han tocado todas puertas sin recibir noticias reales, lo que hoy los llevó a tomar la carretera para exigir que indagatorias.

Gaseros desaparecieron hace 5 años

Lo que denuncian con pancartas en mano es la falta de empatía y resultados de las autoridades mexiquenses. Los familiares señalan que, ante el nulo avance en los expedientes, ellos mismos han tenido que organizar sus propias jornadas de búsqueda en campo para tratar de localizarlos.

Critican que, a pesar de haber pasado media década, el sistema parece haber archivado el caso, dejándolos solos en una lucha que debería ser obligación del Estado.

¿Cómo está la circulación en la México-Toluca?

Luego de horas de mantener cerrada la arteria principal con dirección a la capital del país, los manifestantes decidieron retirar el bloqueo. Tras la presión ejercida en la zona de Lerma, el grupo decidió quitarse.

Hasta el momento no se sabe si alguna autoridad se habría acercado para mover a los familiares de los gaseros.

¿Hay tráfico en la México-Toluca?

A pesar de que los familiares y amigos de los gaseros ya se quitaron de la cinta asfáltica, el avance de los vehículos a penas comienza a tomar su rumbo normal.

Se recomienda a los conductores mantener la calma, ya que normalizar el flujo vehicular en este tramo llevará algo de tiempo.