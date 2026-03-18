La buscaban desde hace 10 meses… encuentran con vida a mujer en un canal de Guadalajara, Jalisco

Después de casi 10 meses de incertidumbre y búsqueda, encuentran con vida a una mujer reportada como desaparecida desde junio de 2025 fue localizada en un canal de agua en Guadalajara, Jalisco.

El hallazgo ocurrió este 17 de marzo de 2026, cuando elementos de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la policía tapatía realizaban un recorrido en la zona y detectaron a una persona que coincidía con las características de una ficha activa.

¿Dónde encontraron a la mujer desaparecida en Guadalajara?

La mujer fue localizada al interior de un canal ubicado en el cruce de avenida Normalistas y calle Monte Jura, en la colonia Colinas de la Normal, en Guadalajara.

De acuerdo con el reporte, todo comenzó con una llamada al número de emergencias que alertaba sobre la presencia de una mujer dentro del canal. Al llegar al lugar, los oficiales confirmaron que se trataba de una persona con reporte de desaparición.

Tras revisar la base de datos, se confirmó que la mujer, de 39 años, contaba con una ficha de búsqueda vigente en la comisión local, lo que permitió activar de inmediato el protocolo correspondiente.

¿Cómo fue la búsqueda de la mujer desaparecida?

Autoridades señalaron que la búsqueda llevaba meses activa. Durante ese tiempo, la Unidad de Búsqueda de la Policía de Guadalajara realizó distintos recorridos y acciones para dar con su paradero.

Fue justamente en uno de estos operativos donde se logró ubicarla, gracias a la coincidencia física con los registros oficiales. El caso fue notificado a las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal y esclarecer qué ocurrió durante el tiempo que estuvo desaparecida.

Tras su localización, la mujer fue atendida por autoridades y posteriormente entregada a sus familiares. De manera preliminar, se informó que se encontraba en aparente buen estado de salud.

Sin embargo, será el Ministerio Público quien continúe con las investigaciones para determinar las circunstancias de su desaparición y cómo llegó al sitio donde fue encontrada.