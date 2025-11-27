Tres cuerpos localizados en fosa clandestina en carretera Silao-Irapuato; Fiscalía no descarta más restos

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó el hallazgo de una fosa clandestina en un predio ubicado sobre la carretera Silao–Irapuato, a la altura de la comunidad San Diego el Grande. El descubrimiento ocurrió el martes 25 de noviembre y movilizó a peritos, fuerzas de seguridad y colectivos de búsqueda.

Este miércoles 26 de noviembre de 2025, las autoridades estatales confirmaron que hasta el momento se han identificado restos humanos correspondientes a tres personas, los cuales fueron trasladados al Servicio Médico Forense para su análisis.

Sin embargo, la institución no descarta la posibilidad de localizar más víctimas, ya que en el predio continúan las labores periciales con un equipo multidisciplinario de criminalística, antropología y arqueología forense.

La Fiscalía precisó que será únicamente cuando concluyan los estudios científicos cuando se podrá conocer el número total de personas localizadas.

Colectivos de buscadoras participaron en el hallazgo de la fosa en la carretera Silao-Irapuato

Reportes de medios locales indican que un colectivo de buscadoras fue quien alertó sobre la presencia de restos humanos tras realizar exploraciones en la zona. Tras su aviso, autoridades estatales acordonaron el predio y activaron un operativo de búsqueda que se extendió por más de 20 horas.

La mañana del miércoles, comisionados de búsqueda, personal de Protección Civil y policías municipales regresaron al sitio para continuar con el reconocimiento de cuerpos, en presencia de integrantes de colectivos.

Resguardo de la fosa y avance de la investigación

El sitio del hallazgo permanece bajo vigilancia de elementos del Ejército, la policía municipal y agentes ministeriales mientras continúan los trabajos para ubicar más indicios.

La Fiscalía informó que mantiene comunicación y acompañamiento con las familias de posibles víctimas, quienes serán notificadas conforme a los protocolos oficiales. También afirmó que los avances de la investigación se darán a conocer de manera oportuna y con respeto al debido proceso.

Lo que sabemos hasta ahora sobre la fosa clandestina hallada en la carretera Silao-Irapuato