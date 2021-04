Fauna huye de incendio en Bosque de la Primavera y llega a zona urbana

Jalisco.- Miles de animales que integran la fauna silvestre del Bosque de la Primavera en Jalisco se quedó sin hogar, sin alimento. Esto genera que algunos animales busquen agua, comida y hogar dentro de la ciudad.

Yamile Lofte de la Unidad de Manejo Ambiental Villa Fantasía recomienda “si la gente que vea estos animales no trate de capturarlos, marque a las unidades de rescate; que no traten de estarles dando alimento, que no quieran contenerlos y que si algún animal llegara a su casa herido ya los hubieran contenido, ustedes marquen inmediatamente y no lo lleven a cualquier veterinaria”.

Decenas de animales fueron ahuyentados por el fuego que consumía el Bosque de la Primavera en Jalisco

Te puede interesar: Lluvia ayuda a controlar incendio forestal en Tepoztlán

Se pide a población vecina de zonas forestales afectadas por incendio estén al pendiente. Los animales necesitan un manejo adecuado para regresar al bosque.

En el Bosque de la Primavera habitan pumas, linces, siervos, ardillas, mapaches y un sinnúmero de animales más que perdieron parte de su ecosistema.

En el Bosque de la Primavera habitan pumas, linces, siervos, ardillas, mapaches y un sinnúmero de animales

En la Unidad de Manejo Ambiental Villa Fantasía señalaron que si los animales no tienen afectaciones graves serán regresados nuevamente a su hábitat natural; una vez que el bosque lo permita, donde ellos van a poder comer, van a poder tomar agua y van a poder estar nuevamente en donde deben de estar.

Te puede interesar: Pobladores ayudan a combatir incendio en la sierra de Chilpancingo

Números para reportar animales

La Unidad de Manejo Ambiental recibe llamadas en los siguientes números:



En Zapopan puede comunicarse al 33 15 21 31 41