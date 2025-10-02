Agentes detuvieron al presunto responsable del feminicidio de Alma Elena Sánchez Marcelo, joven que fue reportada como desaparecida y encontrada sin vida en un área de cemento dentro de un inmueble ubicado que estaba asegurado por el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) en la Ciudad de México (CDMX).

El detenido fue identificado como Febronio “N”, por su probable participación en el feminicidio de la mujer que desapareció en junio de 2025 y cuyo cuerpo fue hallado en una construcción en la calle Zempoala, colonia Narvarte Oriente, alcaldía Benito Juárez.

Presunto feminicida de Alma Elena fue detenido en Veracruz

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX ubicaron al imputado en Poza Rica, Veracruz, donde fue aprehendido en coordinación con la fiscalía de este estado.

Las autoridades recibieron una denuncia por desaparición presentada el pasado 7 de agosto, y la Fiscalía de CDMX llevó a cabo diversas diligencias ministeriales, periciales y policiales que permitieron localizar una semana después a la víctima sin vida durante una inspección realizada en el inmueble el 14 de agosto.

Personal de Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, ante la cual se emitió la ficha de búsqueda para localizar a Alma Elena, junto con las autoridades ministeriales, descubrieron en el lugar una zona de cemento que no estaba considerada en la construcción.

Luego de labores para retirar el material, con apoyo de un binomio canino, especialistas en criminalística, fotografía, arqueología y antropología, así como bomberos, fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer, quien presentaba signos de violencia.

La ficha de búsqueda indica que la fecha de desaparición fue el 15 de junio de 2025. De acuerdo con el fotoboletín oficial, Alma Elena Sánchez Marcelo fue vista por última vez en la colonia 10 de mayo, alcaldía Venustiano Carranza, tras llegar a la CDMX el 15 de junio de este año proveniente de Chiapas.

Alma Elena fue víctima de feminicidio en CDMX.

Ingresan al Reclusorio Norte a presunto feminicida de Alma Elena

Trabajos de investigación permitieron establecer la probable responsabilidad de Febronio “N” en los hechos. A través de labores de inteligencia, agentes detectaron su zona de movilidad en Poza Rica, Veracruz, y desplegaron un operativo en el que lo aprehendieron ayer.

Febronio “N” fue trasladado a la Ciudad de México e ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde un juez definirá su situación legal.

