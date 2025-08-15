Una mujer que había sido reportada como desaparecida fue encontrada sin vida en un predio en la Ciudad de México (CDMX), cuyo cuerpo fue localizado en un área de cemento dentro del inmueble ubicado en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez.

Días antes, las autoridades fueron informadas mediante una denuncia presentada el 7 de agosto pasado por la desaparición de una mujer, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX realizó las diligencias correspondientes para encontrarla.

¿Dónde fue encontrada mujer sin vida desaparecida en CDMX?

Este jueves 14 de agosto, personal ministerial, policial y pericial de la Fiscalía de CDMX, inspeccionó un inmueble asegurado por el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), ubicado en la calle Zempoala, colonia Narvarte Oriente.

Personal de Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, junto con las autoridades ministeriales, descubrieron en el lugar una zona de cemento que no estaba considerada en la construcción.

Buscan a un presunto implicado tras hallazgo de mujer sin vida en la Narvarte

Luego de labores para retirar el material, con apoyo de un binomio canino, especialistas en criminalística, fotografía, arqueología y antropología, así como bomberos, fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer, quien presentaba signos de violencia.

Aunque las investigaciones por este caso se iniciaron hace días, el curso de las mismas continuará, pero hasta el momento se cuenta con el registro de la identificación de un hombre como posible involucrado en los hechos, no obstante, el sujeto se encuentra prófugo, de manera que ya se trabaja en su localización y presentación ante la autoridad judicial.

