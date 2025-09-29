Feminicidio de Daniela Julieth: joven confesó que una canción de black metal se lo “ordenó"

Otro feminicidio ha sacudido a Jalisco. El pasado 23 de septiembre Daniela Julieth Ríos Grajeda, nutrióloga de 24 años, fue asesinada dentro de su casa en Zapopan por un joven que aparentemente no la conocía, pero que minutos antes una canción de black metal se lo habría “ordenado”.

Feminicidio de la nutrióloga Daniela Julieth en Zapopan, Jalisco, ¿qué pasó?

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque fue cometido por un joven de entre 18 a 20 años, identificado como Marcos Alexander “N”, quien presuntamente viajó desde Tonalá y sin rumbo fijo llegó a la colonia Paseos del Sol.

Durante su declaración ante las autoridades, el detenido señaló que antes del crimen reprodujo música de black metal. Fue ahí donde escuchó voces que lo incitaron a privar de la vida a una persona.

Con eso en mente, escogió al azar la casa de Daniela Julieth, quien se encontraba descansando en su recámara. Sin mediar palabra, el presunto agresor la atacó con un arma blanca hasta acabar con su vida.

Más tarde, el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, confirmó que el agresor se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del ataque.

Vecinos logran detener a Marcos Alexander “N” tras el feminicidio

Tras cometer el asesinato, el joven intentó escapar rompiendo una ventana y corriendo por el tejado. Aunque los gritos de auxilio, alertaron a los vecinos, quienes reaccionaron de inmediato.

Varias personas persiguieron a Marcos y lograron retenerlo hasta que la policía llegó al lugar. Minutos después, fue puesto a disposición del Ministerio Público para dar inicio a la carpeta de investigación por feminicidio.

“Simplemente, nos comenta que por escuchar una música de black metal, un tipo de metal, una música lo llevó a este hecho” confirmó Roberto López Macías, Comisario de la Policía de Zapopan.

“Daniela, fuiste una guerrera” Despiden a la nutrióloga asesinada en Zapopan

Nacida en 2001 y con toda una vida por delante, Daniela Julieth estudió Nutrición en Puerto Vallarta y había decidido mudarse a Zapopan para continuar con su carrera profesional.

Ante la lamentable noticia, amigos y familiares le dieron el último adiós a la joven de 24 años, a quien recordaron como tenaz, dedicada, fuerte, y amorosa.

“Tuve el honor de verte crecer y abrirte camino y me quedo con la última sonrisa que me regalaste al despedirte y el apretón de manos con el que nos dijiste adiós y hasta pronto”.

Su caso no solo genera indignación, sino que también manda un mensaje urgente para reforzar la prevención de la violencia de género y atender la salud mental.