Le pidió matrimonio en Grito de Independencia en Coahuila y la mató: el caso de Diana Marina

Lo que comenzó como una historia de amor terminó en un feminicidio. Diana Marina recibió propuesta de matrimonio durante una celebración del Grito de Independencia en Coahuila en 2025, sin embargo, la mataron y su esposo, Fernando "N", es el presunto responsable.

El hombre que le pidió ser su esposa está prófugo de la justicia, pero la Fiscalía General del Estado de Coahuila ya investiga los hechos y trabaja en la búsqueda del sujeto para esclarecer este crimen perpetrado dentro de una casa ubicada en la colonia Santa Bárbara.

Grabaron a esposo de Diana Marina pidiéndole matrimonio

Decenas de asistentes acudieron a un evento donde se llevaría a cabo un concierto. Entre aquellos asistentes estaban Diana Marina y Fernando "N", quienes pasaron de estar disfrutando a ser el centro de atención cuando subieron al escenario.

Él aprovechó la ocasión y estando con ella, le dio unas palabras de amor, sacó un anillo y le pidió que fuera su esposa. El momento era de alegría y nervios ante la respuesta, pero Diana Marina le dio el sí.

Algunos asistentes celebraron el momento y grabaron aquel suceso que ahora, meses después, quedó como el inicio de una hostoria de amor que terminó en tragedia.

Presunto feminicida viajó de CDMX a Coahuila para pedir matrimonio

En el video que se publicó en redes sociales, Fernando "N", declaró ante varios testigos del público que había viajado desde la Ciudad de México (CDMX) hasta Coahuila para pedirle matrimonio.

Luego de un momento de risas y diversión por la escena que se estaba presenciando, la mujer aceptó ser esposa de Fernando "N", quien tras juarle que era el amor de su vida, ahora es el principal sospechoso d ehaberla matado.

Las autoridades de la CDMX por ahora no se han pronunciado al respecto sobre la búsqueda de este sujeto, quien según él, se encontraba en la capital del país antes de casarse con la víctima y quizá se encuentre en alguna alcaldía escondido.

