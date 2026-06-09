Mató a su cuñada por una disputa familiar; investigan feminicidio en Durango

El feminicidio de Laura Olivia “N”, de 46 años, está siendo investigado y el principal sospechoso de la muerte de la mujer es su cuñado. Los hechos ocurrieron en el municipio de Hidalgo, Durango. El sujeto ya es buscado a nivel nacional.

Las autoridades informaron que ya existe una orden de aprehensión en su contra y que se trabaja en la emisión de una ficha roja de Interpol para ampliar su búsqueda fuera del país en caso de que haya escapado al extranjero.

¿Qué se sabe del feminicidio de Laura Olivia en Durango?

De acuerdo con la Fiscalía de Durango, los hechos ocurrieron dentro del domicilio de la víctima. Las investigaciones señalan que el presunto agresor ingresó a la vivienda y atacó físicamente a Laura Olivia. Después abandonó el lugar, pero más tarde regresó y presuntamente le disparó con un arma de fuego, privándola de la vida.

La dependencia estatal mantiene abierta la investigación para esclarecer todos los detalles del crimen y dar con el paradero del señalado.

Según informó la fiscal general de Durango, Sonia Yadira de la Garza, una de las principales líneas de investigación apunta a una disputa familiar relacionada con dinero.

De acuerdo con las indagatorias, el presunto feminicida era hermano de la pareja sentimental de Laura Olivia, quien ya había fallecido. Presuntamente existía un conflicto por recursos económicos que la víctima habría recibido o administrado tras la muerte de su pareja.

Las autoridades señalaron que el sospechoso identificado como Martín Nevares Prieto, habría actuado motivado por un desacuerdo relacionado con esos recursos, aunque será la investigación ministerial la que determine con precisión el móvil del crimen.

Fiscalía de Durango solicita apoyo nacional e internacional tras feminicidio

La Fiscalía confirmó que se activó una ficha de búsqueda y que ya existe colaboración con las autoridades de todas las entidades del país para localizar al presunto responsable.

Además, se realizan los trámites necesarios para obtener una alerta roja de Interpol, mecanismo utilizado para la localización y captura internacional de personas requeridas por la justicia.

Mientras tanto, agentes investigadores continúan con labores de rastreo para intentar ubicar al sospechoso lo antes posible.

Autoridades llaman a denunciar la violencia desde las primeras agresiones

Durante su posicionamiento sobre el caso, la fiscal Sonia Yadira de la Garza señaló la importancia de denunciar cualquier forma de violencia desde sus primeras manifestaciones.

Explicó que muchos casos de agresión suelen escalar con el tiempo cuando no se reportan oportunamente, por lo que insistió en la necesidad de buscar ayuda institucional desde las primeras señales de violencia física o psicológica.

Especialistas en atención a víctimas también han reiterado que la denuncia temprana y el acompañamiento de las autoridades pueden ser herramientas fundamentales para prevenir situaciones de riesgo.