Feminicidio en CDMX: médico ordenó matar a enfermera y cae sujeto que planeó el crimen

Una enfermera fue asesinada en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México (CDMX), y un sujeto identificado como la persona que presuntamente participó en la planeación y coordinación del feminicidio fue detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia capitalina.

El probable responsable de este crimen fue identificado como Javier “N”. Los hechos por los que se le investiga ocurrieron en junio de 2024, pero un año después, las autoridades lograron dar con su paradero.

Enfermera fue asesinada cuando iba a su trabajo en Iztapalapa

De acuerdo con la investigación, la víctima fue asesinada a balazos cuando se dirigía a su trabajo. El ataque habría sido ordenado por un médico, a quien la víctima había denunciado meses antes por posible mala práctica y amenazas, tras someterse a una cirugía estética.

Derivado de las diligencias ministeriales, se estableció que el médico, identificado como José Humberto “N”, presuntamente contrató a un grupo de personas para ejecutar el crimen, entre ellas Javier “N”, quien habría planeado la agresión y vigilado los movimientos de la víctima.

Cae médico en Colombia por feminicidio de enfermera en CDMX

En julio de 2024, fue detenido el probable autor material del feminicidio, quien actualmente enfrenta su proceso en prisión.

En diciembre del mismo año, autoridades de Colombia detuvieron a José Humberto “N”, con base en una ficha roja emitida a solicitud de las autoridades mexicanas.

La Fiscalía de la CDMX solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar el procedimiento de extradición correspondiente, el cual continúa en trámite.

¿Cómo localizaron al presunto coordinador del feminicidio?

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) ubicaron el entorno de Javier “N” en una estética dentro de un centro comercial en la alcaldía Tlalpan, lo que permitió seguir su rastro y detenerlo el 5 de noviembre de 2025 en la alcaldía Magdalena Contreras.

El sujeto fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, quien definirá su situación jurídica.

