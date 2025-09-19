“Tú me perteneces solo a mí": Michelle fue asesinada presuntamente por su novio en Mexicali

Michelle Ávila, una joven de 22 años, fue víctima de feminicidio presuntamente por su novio Isidro en Mexicali, Baja California, después de que ella decidiera terminar la relación.

La noche del 16 de septiembre, la mujer habría sido estrangulada y su cuerpo trasladado en un vehículo hasta la vivienda de la familia del agresor, quien tras confesar su crimen se dio a la fuga.

¿Qué se sabe del feminicidio en Mexicali?

Mediante redes sociales, colectivos dieron a conocer la historia de Michelle Ávila, quien presuntamente habría roto esa misma noche con Isidro “N”. Ante la negativa del joven, este la asfixió hasta causarle la muerte, según reportaron medios locales.

Tras percatarse de lo sucedido, trasladó el cuerpo de su pareja a la casa de sus padres, donde confesó el crimen. Pero cuando los servicios de emergencia arribaron para comprobar que la víctima ya no presentaba signos vitales, el presunto agresor ya se había dado a la fuga.

Mientras los internautas exigían justicia para Michelle, agentes del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) fueron alertados por un ciudadano que aseguraba que su hijo buscaba atentar contra su propia vida, además de estar relacionado con el feminicidio de Michelle.

Esto permitió su captura la noche del 17 de septiembre. Durante la detención se aseguró un arma blanca, y posteriormente Isidro “N” fue trasladado a la Comandancia Central y entregado a la Fiscalía de Baja California para determinar su situación jurídica.

🚨🚨🚨Mexicali -BC-



Atoraron al presunto asesino de Michelle de 22 años:



-Isidro de 25 años



Michelle fue asesinada la noche del martes en su casa del fracc. Jardines de Loreto, a pesar de tener una hija juntos, el tipo enfureció porque ella trató de terminar la relación. Tras… pic.twitter.com/bnriiUDV7j — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) September 18, 2025

¿Por celos? La última publicación del presunto feminicida de Michelle en Mexicali

En redes sociales, una publicación de Isidro “N” llamó la atención de los usuarios, pues días antes del crimen el joven compartió una imagen de una calavera y con la frase: “No son celos, es que tú me perteneces solo a mí, de por vida”.

Esto dio lugar a interpretaciones sobre la posible violencia que Michelle habría vivido dentro de la relación, lo que algunos consideran pudo haber sido la razón por la que decidió terminar con él la noche del 16 de septiembre.

Pese a esto, serán las autoridades que determinen el futuro del agresor, quien ahora enfrenta cargos por feminicidio. De ser encontrado culpable, podría recibir una condena de 40 a 60 años de prisión, además de multas que van de 500 a mil días de salario, según lo establece el Código Penal Federal.

Publicación de Isidro en Facebook días antes del feminicidio de Michelle.|Redes sociales

Aumentan feminicidios en Baja California en 2025

El caso de Michelle se suma a la lista de feminicidios registrados en Baja California durante 2025. Según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública, hasta julio se habían contabilizado 16 mujeres asesinadas por razones de género en la entidad.

En el mismo periodo del año pasado se registraron 12 casos, lo que evidencia un aumento preocupante sobre la violencia que viven las mujeres en el estado, por lo que colectivos exigen medidas más efectivas para prevenir esta ola de asesinatos.