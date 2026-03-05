Kimberly Joselín regresa a casa: Fiscalía entrega su cuerpo entre reclamos de justicia

El silencio de la espera terminó de la forma más dolorosa. Este miércoles 4 de marzo, la Fiscalía General del Estado de Morelos hizo la entrega oficial del cuerpo de Kimberly Joselin a sus familiares.

Tras días de angustia y peritajes científicos, la joven estudiante de 18 años regresa con los suyos, pero su partida deja una herida abierta en toda la entidad y una exigencia de justicia que no piensa callarse.

El último adiós a Kimberly y la promesa de justicia

La entrega del cuerpo marca el inicio del duelo físico para la familia Ramos Beltrán, pero no el fin de su lucha. La Fiscalía informó que el proceso se realizó bajo protocolos de perspectiva de género y aseguró que la investigación continúa con fuerza. Sin embargo, para los padres de Kimberly, las palabras de las instituciones ya no bastan; lo que exigen son culpables tras las rejas y una explicación clara de por qué se perdió tanto tiempo en su búsqueda.

¿Ayuda o abandono? Confrontan a la UAEM

La tragedia de Kimberly ha desatado una confrontación directa entre la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y los padres de la víctima.

Mientras la Rectoría lanzó un comunicado asegurando que fueron "aliados" y que entregaron videos de forma oportuna, la familia tiene otros datos. Para ellos, la universidad no fue un refugio, sino una pared de burocracia que les impidió actuar cuando los minutos eran vitales.

"No había nadie": El reclamo del padre de Kimberly

Óscar Hugo Rivera, padre de la joven, ha sido contundente, pues aseguró que la rectoría no ha sido de gran ayuda en el caso.

Don Óscar relató que el primer sábado tras la desaparición acudió a las 8:00 de la mañana a la UAEM para pedir los videos de las cámaras, pero le cerraron la puerta bajo el argumento de que no había personal. Esa negativa provocó que las grabaciones clave llegaran a sus manos diez días tarde, una demora que la familia considera imperdonable.

La UAEM se deslinda del lugar del hallazgo

En un intento por proteger la imagen de la institución, la UAEM recalcó en su comunicado oficial que el hallazgo del cuerpo de Kimberly ocurrió fuera del campus universitario.

Los alumnos señalan que, aunque no haya sido dentro de las instalaciones, la joven desapareció en su trayecto escolar y la universidad falló en proteger a uno de sus integrantes.

Indignación en Morelos



Miles salieron a las calles por el feminicidio de Kimberly Ramos, estudiante de la UAEM. Ahora también se reporta la desaparición de Karol Toledo



Mientras crecen las protestas, la gobernadora Margarita González evitó hablar del caso



📹 @adnnoticiasmx pic.twitter.com/xOho6iunth — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) March 5, 2026

Fiscalía dará detallesa del caso de Kimberly el próximo viernes

La búsqueda de justicia tiene una cita importante esta misma semana. La Fiscalía de Morelos anunció que el próximo viernes 6 de marzo se darán a conocer los resultados de la audiencia judicial relacionada con el caso.

La ciudadanía y la comunidad estudiantil están a la expectativa, esperando que los avances legales sean eficientes y que el sacrificio de Kimberly no quede como una cifra más en la estadística de feminicidios en el estado.