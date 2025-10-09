Surgen más denuncias contra Omar ‘N’, exjugador de Chivas: Fiscalía reabre otros casos de abuso a menores

La caída de una de las figuras históricas más recordadas de Chivas ha generado conmoción nacional. Omar ‘N’, exdelantero del club Guadalajara, no solo enfrenta una reciente acusación por abuso sexual infantil agravado, sino que la Fiscalía de Jalisco confirmó la existencia de dos carpetas previas de investigación por el mismo delito, con víctimas diferentes.

Ambos expedientes permanecían archivados, pero serán reactivados tras la nueva denuncia, lo que significa que el exfutbolista enfrentará tres procesos judiciales simultáneos.

El caso tomó fuerza luego de que autoridades ministeriales precisaran que los hechos previos podrían ser considerados agravantes en el nuevo proceso. La funcionaria Lidia Canales Rodríguez, de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres, Niñas y Adolescentes, explicó recientemente que los expedientes antiguos “se revisarán a fondo” para determinar si existieron omisiones en su momento.

Fiscalía de Jalisco investiga a Omar ‘N’ abuso sexual agravado

La detención de Omar “N” ocurrió el pasado 4 de octubre durante un operativo en el centro de Zapopan, Jalisco, tras una denuncia por abuso sexual infantil agravado.

De acuerdo con la autoridad estatal, el caso se construyó con una carpeta de investigación consistente, término que, en lenguaje jurídico, indica que existen pruebas sólidas que sustentan la acusación.

Luego de su captura, fue imputado formalmente y puesto a disposición de un juez, quien determinará el 10 de octubre si será vinculado a proceso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: OJOS VEMOS, MAÑAS NO SABEMOS: ASÍ ACABARON AÑOS DE ÉXITO PARA EL EXFUTBOLISTA OMAR “N”

🚨 Omar "N", exfutbolista de Chivas, ya tenía antecedentes penales.



Tenía dos carpetas de investigación por abuso sexual agravado contra distintas víctimas. Ambos casos estaban archivados, pero serán reactivados tras la nueva acusación. Enfrentará tres procesos judiciales.



La… pic.twitter.com/szDT1UNn7P — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 9, 2025

De ídolo deportivo a acusado: ¿Quién es Omar ‘N’?

Originario de Los Mochis, Sinaloa, Omar ‘N’ se convirtió en uno de los goleadores más emblemáticos en la historia de las Chivas del Guadalajara. Su carrera lo llevó a jugar en el futbol español con el Deportivo La Coruña y en clubes como Tigres, Atlas y Kansas City.

Hoy, a los 44 años, su nombre ya no resuena en los estadios, sino en los tribunales. La Fiscalía de Jalisco mantiene abiertas las investigaciones que podrían marcar un antes y un después en su vida y en la percepción pública de la justicia hacia figuras mediáticas.