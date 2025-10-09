En un evento celebrado este jueves 9 de octubre, Grupo Salinas reconoció la labor de 84 colaboradores que han marcado su trayectoria dentro del conglomerado.

La distinción se realizó a través del reconocimiento “Vida y Movimiento”, dirigido a aquellos con trayectorias que van de los 30 a los 50 años en la empresa.

Reconocimiento de Ricardo Salinas Pliego a la trayectoria de 84 colaboradores

El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, destacó que el trabajo de estos colaboradores contribuye a un mejor país y a fortalecer los valores dentro de la empresa y la sociedad:

“Quiero pensar que todos los que estamos aquí contribuimos mucho a dejar un mejor país, una mejor empresa, una mejor familia, un mejor hogar... y eso nos debe llenar de orgullo a todos”, señaló.

Por su parte, Benjamín Salinas Sada, vicepresidente del Consejo de Administración, resaltó la dedicación de los periodistas:

“Todas estas personas tienen garra, salen, se esfuerzan todos los días por construir, desde una mejor familia hasta un mejor país; esto es muestra de personas que han salido adelante”.

Figuras que buscan mostrar la mejor cara de México...@RicardoBSalinas, presidente de @gruposalinas, premió la trayectoria de 84 colaboradores a través del reconocimiento Vida y Movimiento, galardonando su entrega, pasión, constancia y esfuerzo por un mejor país.



Entre ellos… pic.twitter.com/rcI5RiF5GN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 10, 2025

Más que palabras, hechos: Periodistas de FIA entre los galardonados

Entre los reconocidos se encuentran cinco colaboradores de Fuerza Informativa Azteca (FIA), que han contribuido con años de experiencia y liderazgo en medios de comunicación.

“Estoy muy agradecido con Ricardo, con Benjamín y con el Grupo por haber construido juntos esta historia. La verdad, no me gusta detenerme mucho a ver el pasado, sobre todo ahora que tenemos un futuro enorme”, declaró Javier Alatorre, conductor de Hechos, al celebrar sus 45 años de trayectoria

Jorge Zarza, conductor de Hechos Domingo, Amada Castañón, editora de Internacionales, Nacho Núñez, jefe de Información, y Miguel Moreno, camarógrafo, recibieron la medalla por 30 años de servicio.

La importancia de “Vida y Movimiento” en Grupo Salinas

El reconocimiento “Vida y Movimiento” busca destacar el compromiso y la profesionalidad de los colaboradores que, con su esfuerzo diario, dan vida y movimiento a la empresa.

La iniciativa resalta la importancia de la constancia y dedicación de quienes forman parte del grupo y su impacto en la construcción de un México próspero e incluyente.

Con la entrega de este reconocimiento, Grupo Salinas reafirma su compromiso con la excelencia periodística y la formación de equipos sólidos, que combinan experiencia, ética y pasión por informar.

