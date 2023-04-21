Foto de mujer embarazada en Ucrania es la ganadora de World Press Photo 2023

El 24 de febrero de 2022, Rusia tomó la decisión de invadir Ucrania bajo el argumento de que la nación comandada por el presidente Vladímir Putin llevaría a cabo una “operación militar especial”; ahora, a poco más de un año, la imagen ganadora de World Press Photo 2023 refleja el contexto de miles de víctimas inocentes.

El World Press Photo es la exposición de fotoperiodismo más importante a nivel mundial. Una exhibición que busca reflejar los principios éticos y sociales de la prensa contemporánea. En 2023, la fotografía ganadora ofrece un disparo de realidad sobre la situación que se vive en medio de la guerra de Rusia y Ucrania.

Esta la historia detrás de la imagen ganadora del World Press Photo 2023

Por decisión unánime del jurado, el fotógrafo de The Associated Press, Evgeniy Maloletka, fue el ganador de la exposición con la imagen del traslado en camilla de Irira Kalinina, una mujer embarazada que resultó herida cuando estaba ingresada en el hospital materno infantil de la ciudad de Mariupol, en Ucrania.

La imagen fue capturada el 9 de marzo de 2022, cuando las tropas rusas sitiaron y bombardearon la zona. En este momento, Maloletka captó el momento en que la víctima era trasladada en una camilla a otro centro médico.

World Press Photo 2023 - Imagen ganadora



World Press Photo 2023 decidió homenajear la fotografía debido a que representa el momento exacto en que la mujer embarazada se encuentra a punto de dar a luz. Aunque al principio se decía que el bebé nació muerto y ella, de 32 años, falleció 30 minutos después con la pelvis destrozada. La historia fue desmentida por la Embajada de Rusia en México.

Según el órgano, ahora la mujer vive ahora con su marido y su hija en Donetsk, Rusia, ciudad bombardeada a diario por el ejército ucraniano, además trabaja como voluntaria ayudando a la población de la DNR; "y no duda de que tarde o temprano habrá paz en Donbass.".

❌Queremos llamar la atención sobre la difusión de información falsa.

Les contamos la VERDAD sobre esta foto.



🔹A principios de marzo de 2022 , varios medios publicaron una foto de Marianna Vyshemirskaya embarazada cerca del hospital de maternidad destruido en Mariupol.



🔹Los… pic.twitter.com/xjXoSlp7Kb — Embajada de Rusia en México (@EmbRusiaMexico) April 21, 2023

Cabe destacar que la primera vez que la imagen vio la luz fue gracias a la agencia Associated Press, encargada de mostrar la destrucción causada por la guerra de Rusia - Ucrania. El enfrentamiento ha sido considerado como un crimen de guerra para la justicia internacional.