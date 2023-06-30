Una auténtica tragedia sacudió al aeropuerto Don Mueang de Bangkok, en Tailandia, el pasado jueves 29 de junio, donde una mujer de 57 años sufrió la amputación de su pierna luego de quedar atorada en la banda transportadora; un hecho que conmocionó a los usuarios y que provocó la comparecencia del director de la estación aérea.

"En nombre del Aeropuerto Internacional Don Mueang, me gustaría expresar mi más sentido pésame por el accidente. Me gustaría insistir en que nos aseguraremos de que no vuelva a ocurrir un accidente de este tipo", expresó el director Karun Thanakuljeerapat en conferencia de prensa, según reportó The Guardian.

La mujer se disponía a abordar su vuelo rumbo a la provincia de Nakhon Si Thammarat; sin embargo, su pierna se quedó atascada en el final de la banda transportadora de la Terminal 2 y fue consumida sin poder detenerla, por lo que cuando llegaron los equipos de urgencias médicas, ya no pudieron rescatar la extremidad y tuvieron que amputar.

🛑 ✈️ 🦵🏼 MUJER PIERDE PIERNA EN ESCALERA MÓVIL #AEROPUERTO



Ha ocurrido en #Bangkok, capital de #Tailandia, aeropuerto #DonMueang

La mujer se quedó atrapada en la escalera, que le amputó la pierna. Es grave, en el hospital #Banrungrad intentarán reimplantarla. @controladores pic.twitter.com/ua2uoA5ecf — 🐪🇪🇺 🇺🇦Josto Maffeo🚑 (@JostoMaffeo) June 29, 2023

El Aeropuerto Don Mueang, de Bangkok, ofreció un comunicado sobre la mujer que perdió la pierna

Horas más tarde del accidente, el propio aeropuerto de Bangkok realizó una declaración pública respecto a lo sucedido y aseguraron que ya se investigan las causas que derivaron en este fatídico incidente, en el cual una mujer perdió la pierda antes de poder abordar su vuelo.

"El director del aeropuerto acudió a la zona para inspeccionar e instruir a los funcionarios pertinentes para que investiguen y averigüen la causa de lo ocurrido en el aeropuerto de Don Mueang. El uso de esta escalera mecánica se ha desactivado temporalmente y se apresuró a liderar un equipo de ingenieros para investigar la causa en detalle y comprobar la seguridad de nuevo", expresaron en sus canales oficiales.

El Aeropuerto Don Mueang lamenta profundamente el incidente y es totalmente responsable de todos los costos de tratamiento y compensación.

¿Qué pasó en Tailandia con la mujer que perdió la pierna en una banda transportadora?

De acuerdo con medios locales de Tailandia, el suceso habría ocurrido tras tropezar con su maleta en el final de la banda, algo que probablemente habría desprendido la protección de la pasarela y con el mecanismo expuesto, sitio donde habría quedado atorada su pierna. De hecho, también reportaron que debajo de estas protecciones se encontraron ruedas de maletas, por lo que podría ser un problema de mantenimiento.

AICM informa que en sus instalaciones no ha sucedido algo similar

A través de sus redes sociales, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) aclaró al público mexicano que al interior de sus instalaciones no se ha registrado ningún accidente similar.