AMLO devela placa por los 200 años del Heroico Colegio Militar

Así se vivió en fotos la develación de la placa con motivo de los 200 años del Heroico Colegio Militar este miércoles 13 de septiembre por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) junto a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, esto se realizó en el marco de la conmemoración del 176 aniversario de la gesta de los Niños Héroes.

El evento se llevó a cabo en el Altar a la Patria y AMLO llegó acompañado de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Entre los asistentes se encontraron: el secretario de Defensa, general Luis Cresencio Sandoval; el secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda; la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.

176 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec https://t.co/uyb7Oeem8k — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 13, 2023

Cabe destacar que durante la conferencia mañanera de este miércoles, el presidente señaló que no invitaría a los ministros del Poder Judicial, ya que los “tiempos han cambiado”.

“Han cambiado las cosas, no tenemos buenas relaciones, es obvio, notorio, que no tenemos buenas relaciones con el Poder Judicial. Nosotros consideramos que están en contra del pueblo y a favor de la oligarquía rapaz, son representantes de la delincuencia de cuello blanco y en algunos casos de la otra”, dijo.

AMLO entrega reconocimiento a Jorge Antonio Guevara

López Obrador entregó un reconocimiento al general de brigada Diplomado del Estado Mayor Jorge Antonio Guevara, director del Heroico Colegio Militar, por los 200 años de la creación de esa institución educativa militar.

Acompañé al Presidente de México @lopezobrador_ a la Ceremonia del 176 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec para honrar la memoria de los seis cadetes del Heroico Colegio Militar que dieron su vida por la defensa de México frente a la intervención… pic.twitter.com/yvgWv5IGO9 — Martí Batres (@martibatres) September 13, 2023

Posteriormente, el mandatario junto a Luis Cresencio Sandoval develaron la plata y depositaron una ofrenda floral, además de montar guardia de honor en el Monumento a los Niños Héroes en el Altar a la Patria.

Cabe destacar que el bicentenario del HCM será el tema principal del desfile conmemorativo en el marco del 213 aniversario de Independencia, que se realizará el próximo sábado desde el Zócalo capitalino hasta Campo Marte, donde participarán más de 13 mil elementos mexicanos.