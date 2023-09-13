¡Se quedaron fuera! AMLO afirma que no invitará al Poder Judicial al Grito de Independencia

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este dio más detalles de su próximo Grito de Independencia el 15 de septiembre en Palacio Nacional, en el Zócalo capitalino; sin embargo, destacó que no invitará al Poder Judicial a la celebración pues "las cosas han cambiado".

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reveló que no invitará a integrantes del Poder Judicial al Grito de Independencia que se celebrará en Palacio Nacional la noche del 15 de septiembre https://t.co/szBD0OPo0h pic.twitter.com/wXfqwtiV5D — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 13, 2023

Ante la negativa, fue cuestionado sobre la presencia del ministro Arturo Zaldívar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a lo que el mandatario contestó que las cosas cambiaron.

“Han cambiado las cosas, no tenemos buenas relaciones, es obvio, notorio, que no tenemos buenas relaciones con el Poder Judicial. Nosotros consideramos que están en contra del pueblo y a favor de la oligarquía rapaz, son representantes de la delincuencia de cuello blanco y en algunos casos de la otra”, dijo.

Cabe destacar que el presidente en diversas ocasiones ha criticado al Poder Judicial, acusándolo de estar al servicio de los "potentados", esto después de que el Máximo Tribunal ha detenido varias de las reformas impulsadas por él.

¿Quién estará en el Zócalo el 15 de septiembre 2023?

El presidente AMLO dio a conocer que Grupo Frontera se presentará la noche del 15 de septiembre en el Zócalo capitalino, asimismo, invitó a Yahritza y su Esencia a presentarse también. De igual manera, se podrá disfrutar de la presencia de 850 niñas y niños, pues ofrecerán un concierto.

¿A qué hora será el Grito de Independencia de AMLO?

Este será el horario de las presentaciones del próximo 15 de septiembre en el Zócalo Capitalino:



De 19:00 a 10 horas participarán 850 niñas y niños de los Semilleros Creativos.

De 22:00 a 23:00 horas, será el concierto de Grupo Frontera.

23:00 horas, la Ceremonia de “El grito de Independencia”.

Cabe destacar que López Obrador inaugurará el primer tramo del Tren Interurbano México-Toluca, nombrado ya "El Insurgente", esto lo realizará a las 11:00 horas y posteriormente realizará las actividades programadas en Palacio Nacional en el marco del Grito de Independencia.