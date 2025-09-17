VIDEO: show de drones termina en choque durante las Fiestas Patrias en Piedras Negras, Coahuila

El esperado show de drones que formaba parte de los festejos del Grito de Independencia en Piedras Negras, Coahuila, el 15 de septiembre, terminó en un fracaso que dejó desconcertados a cientos de asistentes.

¿Qué pasó con el espectáculo de drones Piedras Negras, Coahuila?

La presentación, planeada como uno de los momentos más impactantes de las Fiestas Patrias, tuvo que ser cancelada abruptamente luego de que varios drones chocaran en pleno vuelo frente a la macroplaza, donde se concentró el público.

A pesar de este incidente, la celebración continuó con normalidad en otros aspectos. La música y el ambiente festivo mantuvieron animada la noche, pero no lograron borrar la expectativa y la frustración de quienes aguardaban el espectáculo tecnológico.

Muchos de los asistentes habían señalado la presentación de drones como el principal atractivo del evento, por lo que la suspensión generó desconcierto y comentarios entre los espectadores.

Según los primeros reportes, los drones comenzaron su recorrido por el cielo de Piedras Negras, pero apenas unos segundos después se produjo un choque entre varios de ellos, lo que provocó la caída de varios dispositivos.

La rápida intervención del equipo organizador impidió que el incidente causara daños mayores, pero no fue suficiente para continuar con la función.

Rescatan a mineros atrapados tras accidente en mina de carbón en Sabinas, Coahuila

El pasado lunes 8 de septiembre, al menos 8 mineros quedaron atrapados, luego de que un contenedor de extracción quedara atorado en el ducto principal de una mina de carbón en Sabinas, Coahuila.

De acuerdo con los primeros reportes indican que alrededor de las 16:00 horas se presentó una falla mecánica en el sistema de arrastre que impidió que varios trabajadores pudieran salir del complejo.

A pesar de que en un principio se dio a conocer que 16 mineros se encontraban en la zona de riesgo, Protección Civil confirmó que solamente 8 se encontraban dentro del pozo, aunque se mantuvo contacto con ellos en todo momento.