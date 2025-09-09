Mineros quedan atrapados tras accidente en mina de carbón en Sabinas, Coahuila

Este lunes 8 de septiembre, 16 mineros quedaron atrapados, luego de que un contenedor de extracción quedara atorado en el ducto principal de una mina de carbón en Sabinas, Coahuila.

Protección civil y autoridades estatales se encuentran en el sitio realizando los trabajos correspondientes para reparar el desperfecto, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de personas heridas.

#IMPORTANTE | Contenedor de extracción queda atorado en el ducto de un pozo de carbón y reportan 16 mineros atrapados en Sabinas, #Coahuila#ProtecciónCivil realiza maniobras de rescate.https://t.co/axwViHZD6w pic.twitter.com/3xxMNhouPU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 9, 2025

¿Qué se sabe del accidente en mina de Sabinas, Coahuila?

Primeros reportes indican que alrededor de las 16:00 horas se presentó una falla mecánica que impidió que varios trabajadores pudieran salir del complejo.

No obstante, fueron familiares quienes dieron a conocer el incidente mediante grupos locales, dando a conocer que varios mineros lograron salir por su cuenta, mientras que otros quedaron atrapados.

Las autoridades locales trabajan para liberar a las víctimas, aunque hasta ahora no se ha precisado su estado de salud.

Información en desarrollo...

