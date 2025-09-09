Mineros quedan atrapados tras accidente en mina de carbón en Sabinas, Coahuila
Autoridades se trasladaron este domingo al ejido El Mezquite, al norte de Sabinas, tras recibir el reporte de 16 mineros atrapados en una mina de Coahuila.
Este lunes 8 de septiembre, 16 mineros quedaron atrapados, luego de que un contenedor de extracción quedara atorado en el ducto principal de una mina de carbón en Sabinas, Coahuila.
Protección civil y autoridades estatales se encuentran en el sitio realizando los trabajos correspondientes para reparar el desperfecto, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de personas heridas.
#IMPORTANTE | Contenedor de extracción queda atorado en el ducto de un pozo de carbón y reportan 16 mineros atrapados en Sabinas, #Coahuila#ProtecciónCivil realiza maniobras de rescate.
¿Qué se sabe del accidente en mina de Sabinas, Coahuila?
Primeros reportes indican que alrededor de las 16:00 horas se presentó una falla mecánica que impidió que varios trabajadores pudieran salir del complejo.
No obstante, fueron familiares quienes dieron a conocer el incidente mediante grupos locales, dando a conocer que varios mineros lograron salir por su cuenta, mientras que otros quedaron atrapados.
Las autoridades locales trabajan para liberar a las víctimas, aunque hasta ahora no se ha precisado su estado de salud.
Información en desarrollo...