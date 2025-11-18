¡No guardes la chamarra! Activan la Alerta Amarilla en CDMX por intenso frío en esta alcaldía

Las Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC de la CDMX activaron la Alerta Amarilla ante el fuerte descenso de temperaturas previsto para las próximas horas. El frío continuará intensificándose, por lo que se recomienda a la población evitar exponerse a cambios bruscos de clima y mantener a la mano prendas abrigadoras.

Activan alerta amarilla en Tlalpan

Se activó la Alerta Amarilla en la alcaldía Tlalpan por el pronóstico de temperaturas de 4 a 6 °C durante la madrugada y mañana del miércoles 19 de noviembre de 2025, entre las 03:00 y 08:00 horas.

Además, informó que, aunque este martes 18 de noviembre de 2025 prevalecerá un ambiente caluroso con cielo parcialmente nublado y vientos de 10 a 25 km/h, durante la madrugada del miércoles se espera un marcado descenso de temperatura en Tlalpan, con valores mínimos de 12 °C y sensación de frío en gran parte de la ciudad.

Además, el índice de aire y salud se mantiene en condición mala y el volcán Popocatépetl permanece en Fase 2 del Semáforo de Alerta Volcánica.

48 frentes fríos en México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima que durante toda la temporada invernal se presentarán 48 frentes fríos en total, y actualmente el país se encuentra apenas en el número 14.

A pesar de estas condiciones, el pronóstico estacional indica que el invierno no será tan severo como en años anteriores, aunque las bajas temperaturas persistirán durante todo el mes de noviembre.

El SMN detalló el número de sistemas frontales que se esperan para el cierre de este año y el inicio del próximo.

Debido a las bajas temperaturas, las autoridades piden especial atención a niñas, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas; además, recomiendan usar crema para proteger la piel, mantener ventilación adecuada al utilizar calentadores o chimeneas y mantener actualizado el esquema de vacunación contra COVID-19, influenza y neumococo. Se recomienda a la ciudadanía usar varias capas de ropa para conservar el calor corporal.