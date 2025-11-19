Alarma en Miguel Hidalgo: detectan toma clandestina con túneles en vivienda de Observatorio

La Guardia Nacional mantiene acordonada una vivienda en la colonia Observatorio, en la alcaldía Miguel Hidalgo, luego del hallazgo de una toma clandestina conectada con un ducto de Pemex.

El operativo de las autoridades se desató después de que algunos de los vecinos alertaran acerca de un fuerte olor a gasolina en la zona, específicamente en la esquina de las calles González Calderón y Observatorio.

#AlMomento | La policía detectó una toma #clandestina en una vivienda ubicada en González Calderón 74, esquina Observatorio, en la colonia Observatorio.



Dentro del inmueble encontraron dos túneles que, de forma preliminar, conectarían a un ducto de Pemex.



Otra toma clandestina en CDMX: ¿qué encontraron dentro de la casa en la colonia Observatorio?

Al ingresar al inmueble marcado como González Calderón 74, las autoridades, con apoyo de personal de Pemex y agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), descubrieron dos túneles de exploración con una profundidad aproximada de 6 metros.

La estructura, según información preliminar, podría estar conectada directamente con un ducto de combustibles de Pemex, lo que indicaría una red de extracción ilegal de hidrocarburo.

Los reportes indican que fueron los habitantes de la zona quienes notaron un persistente olor a gasolina. Ante la sospecha de una fuga, se llamó a bomberos y a Protección Civil. Al no detectar una manifestación en la red de drenaje, las autoridades decidieron ingresar en el inmueble con el apoyo de Pemex y la FGR para verificar posibles actividades ilícitas.

No logran detener el robo de combustible en México

El robo de combustible, conocido como “huachicoleo”, es un problema creciente en la Ciudad de México. Datos de Pemex revelan que desde 2018 hasta enero de 2024 se han identificado 170 tomas clandestinas en la capital, muchas de ellas en la alcaldía Miguel Hidalgo; además, publicaciones recientes indican que las redes delictivas han sido desmanteladas en operativos que incluyeron decomisos de ductos, además de detenciones de los responsables.

Cabe recordar que estos túneles subterráneos representan un peligro severo para la población. La manipulación de ductos de Pemex sin control puede generar fugas, explosiones o contaminación, especialmente si las conexiones no se hacen de forma profesional; casos similares han terminado en tragedias, como la explosión de un ducto en Tlahuelilpan en 2019.

La FGR coordinará las indagatorias mientras la Guardia Nacional resguarda el inmueble. Se buscarán peritajes técnicos para confirmar si los túneles conectan realmente con un ducto de Pemex y para cuantificar el daño económico. Se analizará si esta casa formaba parte de una red más grande de huachicol urbano. Este hallazgo en una vivienda común subraya cómo el robo de combustible puede penetrar incluso en zonas residenciales seguras; ¿qué tan preparados estamos, como ciudadanos, para denunciar y detener estas conexiones ocultas?