Hallan sin vida a fundador de McAfee en cárcel de Barcelona

John McAfee, fundador del antivirus McAfee, fue encontrado sin vida durante la tarde de este miércoles en su celda de la cárcel Brians 2, de Barcelona, España.

De acuerdo con medios españoles, los Mosso D'Esquadra ya investigan lo sucedido y las primeras pruebas apuntan a que se trata de un suicidio.

McAfee estaba pendiente de ser extraditado a Estados Unidos, luego de que fue detenido en octubre del año pasado en territorio español cuando realizaba un vuelo de escala con dirección a Turquía.

El fundador del famoso antivirus fue encontrado muerto cuando el personal realizaba un recorrido de rutina.

De inmediato se notificó a los servicios médicos de la cárcel, quienes intervinieron para practicarle maniobras de reanimación sin éxito, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia de Barcelona.

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¿Por qué detuvieron a John McAfee?

El polémico fundador del antivirus fue detenido el pasado 3 de octubre en el aeropuerto de El Prat, Barcelona, cuando esperaba abordar un vuelo a Turquía.

Dicho arresto fue producto de una petición de la justicia estadounidense que acusaba al empresario de evadir millones de dólares en impuestos de las ganancias presuntamente obtenidas del negocio de las criptomonedas.

Recientemente, el juez José de la Mata ordenó su ingreso a cárcel, mientras que la Audiencia Nacional había dado luz verde para su extradición.

De acuerdo con reportes de la prensa estadounidense, McAfee estaba acusado de evasión fiscal en los ejercicios de 2016, 2017 y 2018. Fue por esta acusación que la fiscalía española aceptó su extradición, pero no tomó en cuenta los ejercicios de 2014 y 2015, por los que también reclamaba la justicia estadounidense.

Las autoridades españolas resaltaron desde el principio del proceso de detención y extradición que el empresario estadounidense no era procesado por cuestiones políticas, de ideología o similares, como en algún momento alegó la defensa del detenido, sino por causas relacionadas a evación fiscal.

John McAfee fue detenido tras una notificación de Interpol, que emitió una ficha roja como objetivo prioritario del gobierno estadounidense.

La vida de McAfee siempre estuvo rodeada de polémica, pues él mismo reconoció que tras graduarse de la carrera en matemáticas, se convirtió en adicto a las drogas.

McAfee reveló que vivió y trabajó en ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Londres, además de que viajó por un año en México, recorriendo el país en una camioneta. Posteriormente vendió joyas y drogas hasta consolidar su empresa en Sillicon Valley. En 2010, vendió la compañía McAfee a Intel por más de 6 mil millones de dólares.

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